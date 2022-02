Aandacht voor veilig gebruik van pijnstillers bij 300 Service Apotheken

Op 1 februari start de campagne ‘Stilstaan bij pijnstilling’ in meer dan 300 aangesloten Service Apotheken in heel Nederland. De apotheken geven extra begeleiding aan mensen die pijnstillers gebruiken. Het doel is het voorkomen van een verslaving aan sterke pijnstillers en meer aandacht vragen voor veilig gebruik van pijnstillers in het algemeen. Service Apotheek lanceert hiervoor online tips in de Service Apotheek-app voor gebruikers van oxycodon en nodigt deze groep mensen uit voor medicijngesprekken. Ook brengt zij een speciale pijn-editie uit van haar gezondheidsmagazine Leef! met een oplage van 1.000.000 exemplaren. De campagne zal verder in en rond de apotheken te zien zijn, op de websites en social media.

Waarom extra aandacht voor pijnstilling?



Het IVM (Instituut Verantwoord Medicijngebruik) waarschuwde onlangs voor de aanzienlijke kans op verslaving en ernstige bijwerkingen bij het gebruik van sterke pijnstillers zoals oxycodon en fentanyl: opioïden. Zij onderschrijven het belang van goede voorlichting aan de ruim 600.000 gebruikers ervan in Nederland. Uit onderzoek van het IVM en de Patiëntenfederatie Nederland bleek dat 23% van de gebruikers met een voorschrift niet weet dat het middel alleen kortdurend gebruikt mag worden. En 66% geeft aan niet genoeg informatie te hebben gehad om dit soort pijnstillers op de juiste manier te gebruiken[1]. Daarom is goede begeleiding door de Service Apotheken van belang.



Service Apotheker Angélique van der Geest-Hoppenbrouwers van Service Apotheek Duiven nam al eerder het voortouw als het gaat om de risico’s rond opioïdengebruik en deelt haar ervaringen met haar collega-apothekers in een webinar en podcast voor Service Apotheken. Samen met huisarts Janneke Pelser, verslavingsarts Thomas Knuijver en pijnarts Michel Terheggen wist ze het gebruik van kortwerkend oxycodon in 2 jaar tijd meer dan te halveren (-65%) in de hele regio Arnhem.

Voorlichting



Een project als dat van Angélique van der Geest is een meerjarenproject van uitstekende samenwerking tussen zorgverleners. Dan gaat het echt om regionale afspraken rond juist voorschrijven van deze middelen. “De insteek van onze huidige campagne is voorlichting voor juist gebruik door de patiënt”, stelt Adrienne van Strien, farmaceutisch directeur van Service Apotheek. “Wat kan er misgaan? Onjuiste doseringen toepassen, pijnstillers gebruiken die niet samengaan met medicijnen en bijwerkingen niet benoemen. Sommige mensen zijn te bang voor de pijnstillers, anderen juist niet voorzichtig genoeg. Niet alleen bij medicijnen op recept gaat het fout, ook bij zelfzorgproducten die je zo in de supermarkt koopt, kan het misgaan. Daarom hebben we nu extra aandacht voor de goede begeleiding die in de Service Apotheken wordt gegeven. Dit doen we al sinds jaar en dag, maar nu met onze vernieuwde Service Apotheek-app voegen we hier unieke online services aan toe. Bijvoorbeeld door het overzicht dat de app biedt bij medicijngebruik. Gebruikers van oxycodon ontvangen daarnaast tips in de app die hen helpen bij juist gebruik ervan. En we doen meer. We maken de etiketteksten concreter. Net als bij het opstellen van de tips, werken we hiervoor samen met patiëntenorganisaties. Goed gebruik stimuleren kan alleen met aandacht voor de mens achter het recept.”

Medicijngesprek



Ook apotheker Menno Siegersma van Service Apotheek Holendrecht doet mee aan de campagne. Ze zijn er klaar voor in zijn apotheek. Ze verwachten een medicijngesprek in te plannen met meer dan 30 gebruikers van sterke pijnstillers in de wijk. Het doel daarvan is in eerste instantie niet het terugdringen van het aantal oxycodon-recepten, zoals bij zijn collega Angélique, maar om de mensen die een recept krijgen goed te begeleiden. In zo’n (vervolg)gesprek kijken ze nog eens samen naar de persoonlijke situatie. In de apotheek, telefonisch of via beeldbellen. Wat de patiënt het fijnst vindt. “We kijken naar de basispijnstilling en of het goed geregeld is bij doorbraakpijnen. Dit is vooral voor mensen die hevige pijn ervaren, bijvoorbeeld na een zware operatie. Is er angst voor verslaving? Dan bespreken we dat en zorgen we samen voor een goed afbouwschema. We bespreken de risico’s en bijwerkingen. Eigenlijk niet anders dan bij andere medicijnen, maar juist bij deze groep is juist gebruik van pijnstillers extra belangrijk voor hun herstel. We zitten daarnaast op een steenworp afstand van het AMC en werken hierbij nauw samen met de pijnspecialisten in het AMC. In een gezamenlijk project richten we ons op het bevorderen van het juiste gebruik van deze medicijnen en onnodig lang gebruik van deze middelen bespreekbaar te maken en aan te pakken.”

Bijschrift foto: Farmaceutisch directeur van Service Apotheek Adrienne van Strien Foto: Ektor Tsolodimos

Bron: Service Apotheek

[1]Instituut Verantwoord Medicijngebruik