Diena Halbertsma per 1 maart nieuwe directeur Diabetes Fonds

Diena Halbertsma wordt per 1 maart de nieuwe algemeen directeur van het Diabetes Fonds. Halbertsma heeft veel ervaring bij gezondheidsfondsen. Ze is ruim zestien jaar verbonden geweest aan Longfonds, waar ze sinds 2018 met Michael Rutgers de directie vormde. Halbertsma wil met het Diabetes Fonds zich sterk maken om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren, de ziekte te voorkomen en in de toekomst te genezen. Door intensief samen te werken met onder meer partners, zorgverzekeraars en de politiek wil Halbertsma samen bouwen aan een gezonder Nederland met als doel: een toekomst waarin generatie na generatie diabetesvrij kan leven.



Halbertsma hoefde niet lang na te denken om ja te zeggen tegen het Diabetes Fonds. “De missie van Longfonds is nog steeds relevant, maar het werd na zoveel jaren tijd voor een mooie, nieuwe uitdaging. Toen het Diabetes Fonds op mijn pad kwam, was ik onmiddellijk enthousiast. Van nabij ken ik de impact van diabetes op het dagelijkse leven. Binnen mijn familie- en vriendenkring zijn er enkele mensen met diabetes type 1. De missie van het Diabetes Fonds – iedereen vrij van diabetes – spreekt me daarom zeer aan en ik zie er naar uit om daar samen met het team een flinke bijdrage aan te leveren.”



Iedereen vrij van diabetes

Volgens Halbertsma liggen er grote uitdagingen voor het Diabetes Fonds. “Ik maak me oprecht zorgen over de negatieve effecten van ongezonde, vaak veel suikerhoudende voeding en dranken en de stijging van het aantal mensen met overgewicht. Een ongezonde leefstijl kan leiden tot obesitas en diabetes type 2. Het aantal mensen met diabetes in Nederland gaat de komende jaren stijgen tot bijna 1,5 miljoen. Dat moet stoppen. Daar ga ik me met het Diabetes Fonds-team en onze partners voor de volle honderd procent voor inzetten.”Marc van Gelder, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds over de komst van Diena Halbertsma: “We waren als Raad van Toezicht ook snel enthousiast over Diena. We hebben veel vertrouwen dat zij met haar achtergrond en ervaring in het maatschappelijke veld een mooie bijdrage gaat leveren in het verwezenlijken van de missie van het Diabetes Fonds.”



Dank

Het Diabetes Fonds verwelkomt Diena Halbertsma en neemt daarnaast met dank afscheid van Etelka Ubbens die per 1 januari dit jaar is gestopt als algemeen directeur. Tot de start van Halbertsma op 1 maart neemt adjunct-directeur Rens Vandeberg de honneurs waar. Ubbens heeft een persoonlijke afweging gemaakt en wil zich gaan richten op een ander type werk met toezichthoudende en adviserende functies. En met meer tijd voor andere dingen in het leven. Van Gelder: “We betreuren het vertrek van Etelka. Ik wil haar bedanken voor haar zeer waardevolle bijdrage aan de organisatie. Etelka heeft gedreven leidinggegeven aan belangrijke veranderingen op het gebied van samenwerking, professionalisering en digitale transformatie.”

Bron: het Diabetes Fonds