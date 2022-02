Alle onderzoeken naar nieuwe medicijnen tegen longkanker op website Longkanker Nederland

Vanaf 1 februari 2022 staat op longkankernederland.nl een compleet overzicht van alle lopende studies of klinische onderzoeken naar de behandeling van longkanker. Dit overzicht komt van het online portaal Heyleys.nl, dat dagelijks actueel wordt gehouden. Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland vindt het belangrijk dat patiënten toegang hebben tot innovatieve behandelingen die getest worden in klinisch onderzoek. Daarom werkt Longkanker Nederland samen met iClusion, de makers van het Heyleys.nl platform. Transparante toegang tot klinisch onderzoek geeft patiënten de mogelijkheid meer regie te nemen over hun eigen behandeling.

122 nieuwe behandelopties voor patiënten met longkanker worden nu getest

De laatste 75 jaar genezen steeds meer patiënten van kanker of leven zij langer. Nieuwe kennis en technologie leiden tot steeds betere medicijnen en behandelingen. Deze vooruitgang is geboekt door samenwerking tussen patiënten, artsen, wetenschappers en de farmaceutische industrie. Nooit in de geschiedenis waren er zoveel nieuwe medicijnen voor diagnose kanker in ontwikkeling als vandaag. De ontwikkelingen binnen longkanker nemen op dit moment het grootste gedeelte van de innovatie voor haar rekening. Er lopen op dit moment 122 onderzoeken in Nederland naar nieuwe behandelingen tegen longkanker.

Samen op zoek naar de beste behandeling in een goed gesprek

Longkankerpatiënten en hun naasten, zijn vaak op zoek naar informatie over extra behandelkansen. Ze willen actuele, relevante en betrouwbare informatie samen met de behandelend arts kunnen bespreken.

Lidia Barberio, directeur Longkanker Nederland: “Door de samenwerking met iClusion kunnen wij patiënten en behandelaars via deze website toegang geven tot alle medicijnonderzoeken in Nederland. Mensen hoeven nu niet meer op verschillende plekken te zoeken naar deze informatie. Een voordeel is ook dat de informatie in het Nederlands is want niet iedereen begrijpt de informatie in het Engels.”

Het belang van deelname aan onderzoek naar nieuwe behandelingen

Stel je voor dat door deelname aan een klinische studie, de kans op overleving stijgt of levensverlenging mogelijk is. Daarnaast is deelname aan klinisch wetenschappelijk onderzoek voor de generaties na ons van onschatbare waarde voor de behandeling van longkanker. Toegang tot de informatie over onderzoek naar nieuwe behandelingen, helpt bij het beslissen over de eigen behandelkeuze die bij de patiënt past.

“Doordat longkankerpatiënten nu ook via de website van Longkanker Nederland toegang hebben tot alle klinische studies over longkanker in Nederland, bereiken we meer mensen met onze informatie. Onze missie is namelijk om de toegang tot klinisch onderzoek voor alle kankerpatiënten te vergroten. Dit lukt alleen als zoveel mogelijk kankerpatiënten, hun naasten en de artsen weten dat de medicijnen van de toekomst, vandaag al getest worden in klinisch onderzoek”, zegt Hanneke Janssen, directeur iClusion.

Voor patiënten

De patiënt wordt via de knop voor patiënten doorverwezen naar Heyleys.nl waar de gevonden studies eenvoudig geprint, gemaild of via Whatsapp gedeeld kunnen worden. De informatie is zo makkelijk te bespreken met familie en de behandelend arts.

Voor professionals

Via de knop voor professionals wordt de arts naar dezelfde database maar dan voor professionals geleid op het platform Trial-Eye . De behandelend arts kan met een persoonlijk account vanuit hier beoordelen of er een mogelijkheid is voor deelname aan het gevonden klinisch onderzoek. Daarnaast bevat het online platform voor professionals de mogelijkheid om studies op te starten in het eigen ziekenhuis of patiënten direct gemakkelijk te verwijzen naar een ander ziekenhuis waar het klinisch onderzoek loopt.

Klik hier om te zoeken naar lopende onderzoeken naar nieuwe medicijnen tegen longkanker

Over Heyleys

Heyleys.nl is gemaakt vanuit het inzicht dat ernstig zieke patiënten nog te vaak buitenspel staan om aan onderzoek naar nieuwe behandelingen deel te kunnen nemen. Heyleys is een online platform, ontwikkeld met de patiënt als vertrekpunt in het proces, waar alle klinische onderzoeken op het gebied van kanker te vinden zijn. Het online platform is tot stand gekomen samen met patiëntverenigingen, artsen en verpleegkundigen. Het is bedoeld om patiënten aan te moedigen het gesprek, over klinisch onderzoek met hun behandelaars, aan te gaan.

Over Longkanker Nederland

Longkanker Nederland is de professionele patiëntenorganisatie die opkomt voor iedereen die met longkanker te maken krijgt: de patiënt, familie en nabestaanden. We streven naar de beste longkankerzorg. Wij vinden het belangrijk dat bij deze zorg altijd rekening wordt gehouden met de wensen van de patiënt. We geven informatie en advies over de ziekte longkanker en brengen lotgenoten in contact met elkaar. Ook adviseren we organisaties door ervaringen van patiënten in te brengen bij onderzoeken naar longkankerzorg. We komen op voor patiënten door bijvoorbeeld te adviseren over het beschikbaar stellen van dure medicijnen. Door samen te werken met andere organisaties staan we sterker en kunnen we bovenstaande doelen waarmaken.

Bron: Longkanker Nederland op: www.longkankernederland.nl