Retourlogistiek kan tot 460 miljoen aan medicijnen besparen

Logistics Community Brabant (LCB), een logistiek kenniscentrum van onderwijsinstellingen, biedt oplossingen voor capaciteitsproblemen in de zorg. LCB is het Zorgplein gestart om verspilling van verzorgings- en verpleegartikelen tegen te gaan. Geretourneerde artikelen worden hier verzameld en na een keuring nogmaals uitgegeven via het Rode Kruis. Het LCB Zorgplein kan op termijn ook worden ingezet voor hergebruik van geneesmiddelen.

Insight

Vorig jaar hield LCB al een inzamelingsactie voor ongebruikte geneesmiddelen. Hieraan deden een kleine dertig apotheken mee. Het blijkt dat ongeveer 20 procent van de uitgegeven geneesmiddelen ongebruikt terugkomt. Normaliter worden deze verbrand, terwijl ongeveer de helft hiervan bruikbaar is.

Hergebruik van geretourneerde, ongebruikte goederen is geen vanzelfsprekendheid. Meestal komt dat omdat het simpelweg te duur is om een product weer in de verkoop te brengen. Het logistieke proces is complex aangezien goederen moeten worden vervoerd, gescreend en opnieuw verpakt. Producten direct bij het afval werpen is goedkoper. Hierdoor gaan er veel her te gebruiken goederen en grondstoffen verloren.

Vooral bij duurdere geneesmiddelen is hergebruik wel financieel voordelig. Het is echter tot op heden verboden om geneesmiddelen opnieuw uit te geven omdat de kwaliteit lager kan zijn. Wel zijn er inmiddels genoeg manieren om de kwaliteit te borgen. Zo kunnen geneesmiddelen geseald verkocht worden, met een chip die meet of het medicijn in de juiste omstandigheden bewaard is. Daarnaast kan de kwaliteit bij het inleveren nauwkeurig gecontroleerd worden.

Op dit moment is LCB in gesprek met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de criteria voor hergebruik aan te passen. Dit kan een flinke besparing opleveren. In 2019 hebben apotheken in Nederland 4,6 miljard euro aan geneesmiddelen verkocht, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zoals aangegeven blijkt uit de inzamelingsactie van LCB dat hiervan ongeveer 20 procent niet wordt gebruikt en weer de helft hiervan her te gebruiken is. Wanneer deze geneesmiddelen worden verzameld en opnieuw uitgegeven, levert dat dus een jaarlijkse besparing van zo’n 460 miljoen op.

Naast de financiële meevaller kan hergebruik tekorten aan medicijnen helpen beperken of voorkomen. Bovendien belanden zo minder afgedankte geneesmiddelen bij het afval en wordt de CO 2 -uitstoot door minder te produceren verlaagd. Retourlogistiek kan een belangrijke bijdrage leveren om deze vervuiling tegen te gaan. Met het verzamelen en distribueren van goederen zijn logistieke bedrijven een verbindende factor tussen producent, winkel en consument.

Bron: ABNAMRO