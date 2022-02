Eerste concert van S10 na lockdown in Carré

Steun van S10 voor jongeren met psychische klachten

Zondagavond 20 februari was het zover. Na twee jaar uitstel vanwege corona kon eindelijk het speciale concert van S10 in Koninklijk Theater Carré doorgaan. Om jongeren met mentale klachten een hart onder de riem te steken hadden S10 en Carré honderden kaarten ter beschikking gesteld die wij vanuit MIND mochten verdelen onder onze volgers en achterban. Zij hebben, net als de rest van het publiek, een geweldige avond.

Carré heeft samen met Stien den Hollander (Edison-winnares, Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival 2022) dit speciale concert opgezet om jongeren met psychische problemen een hart onder de riem te steken. Met name in deze tijd is dat extra belangrijk, omdat veel jongeren het door de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen psychisch zwaar hebben. MIND merkt dit ook uit de onderzoeken die zij de afgelopen twee jaar gedaan heeft onder mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben met psychische problemen.

Veel thema’s op dit gebied komen terug in de songs van S10, in het verleden worstelde ze zelf ook met haar mentale gezondheid. Bij het concert waren enkele honderden jongeren die kampen met psychische problemen gratis aanwezig bij het concert. MIND is een platform dat psychische problemen wil voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doet de organisatie door informatie te bieden, onderzoek te doen, actie te voeren en directe hulp te bieden via de hulplijn MIND Korrelatie.

“Iets om naar uit te kijken”

Zondagavond trotseerden 1250 bezoekers weer en wind om naar Carré te komen. Voor velen van hen was dit weer het eerste concert sinds een lange tijd. Het publiek genoot dan ook zichtbaar van het optreden. Het enthousiasme was ook voelbaar bij S10, die niet alleen zelf optrad maar ook haar bevriende artiesten Sor en Froukje. Met treffende woorden stak ze het publiek een hart onder de riem tussen het zingen van de nummers door. Na afloop vertelt S10: “De winter speelde altijd een rol bij mijn klachten. Een concert was iets om naar uit te kijken, dat deed mij altijd goed. Ik hoop dat mijn fans er evenveel uithalen als ik destijds deed. Muziek heeft een positieve werking op mijn mentale gesteldheid. Iedereen voelt zich wel eens eenzaam, maar muziek kan daar zo verbindend in zijn. Als ik me rot of alleen voel, luister ik naar muziek en dan kan ik die gevoelens veel beter een plekje geven. Hopelijk hebben mensen in Carré dat ook even kunnen voelen gisteren.”

Aandacht verzetten en genieten van muziek

S10 en Carré namen samen het initiatief tot dit concert. Madeleine van der Zwaan, directeur Koninklijk Theater Carré: “S10 maakt muziek die mij raakt. In een van onze gesprekken is het idee voor dit concert ontstaan, en nu was het – na de nodige uitstel door corona – gisteren eindelijk zover. Wij wilden een drempel wegnemen door dit concert als theater aan te bieden aan deze groep jongeren. Een avond samen genieten van muziek, het kan gelukkig weer!”

Fotografie Felice Hofhuizen.

Bron: MIND