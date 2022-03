Ondanks booster recordaantal coronabesmettingen

Onder bloeddonors meet Sanquin Research recordaantallen doorgemaakte corona-infecties. Toch is het vooruitzicht goed. Mede dankzij hoge hoeveelheden antistoffen die bij donors zijn aangetroffen, mag worden verwacht dat de komende tijd ziekenhuisopnames beperkt blijven.

In de meetperiode (half december tot half februari) zag Sanquin Research dat de hoeveelheid antistoffen bij donors enorm is gestegen ten opzichte van de maanden ervoor. Dat komt door de toegediende boosters. Daarbij valt op dat de groep met een Janssen of AstraZeneca vaccinatie helemaal is bijgekomen. Zij hadden in december nog opvallend lage hoeveelheden antistoffen. Nu, na hun booster, zien we vergelijkbare hoge hoeveelheden antistoffen als bij overige bloeddonors.

“Maar niet alleen boosters hebben effect gehad op de antistoffen”, ziet Hans Zaaijer terug in de onderzoeksgegevens. “We hebben ook gevonden dat omikron enorm om zich heen heeft gegrepen. In de afgelopen twee maanden zijn bijna evenveel bloeddonors besmet geweest als in de twee jaar daarvoor!” De besmettelijkheid van de omikron-variant lijkt daarmee bewezen. “Dat heeft wel een voordeel, want na een besmetting maakt iemand natuurlijk weer antistoffen aan. Uit eerder onderzoek wisten we al hoe snel de antistoffen tegen corona dalen. Wie zien nu dat de antistoffen langer aanhouden bij iemand die zowel besmet als gevaccineerd is.”



Uit cijfers van RIVM blijken ziekenhuisopnames nog steeds laag te liggen, ondanks veel besmettingen met de omikron-variant. Volgens Hans Zaaijer komen nu een aantal dingen mooi samen: “Omikron is besmettelijker. Maar mede dankzij hoge vaccinatiegraad in Nederland verlopen infecties hier doorgaans mild. De hoge titer van antistoffen verhindert namelijk het dat iemand in het ziekenhuis moet worden opgenomen, of zelfs zou komen te overlijden. Samen met boosters verhogen infecties met omikron de concentratie antistoffen enorm. Die combinatie helpt Nederland dus een heel eind verder, zonder de impact op de maatschappij zoals we die eerdere jaren zagen. Dat stemt optimistisch voor de komende zomer.”

Bron: Sanquin