Belangrijk om te blijven praten over mentale gezondheid’

Psychische klachten zijn nog steeds de meest voorkomende oorzaak van arbeidsongeschiktheid. In 2020 werden ruim vier op de tien arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uitbetaald vanwege psychische stoornissen, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar wat zijn psychische klachten en wat kan men doen om de kans daarop zo klein mogelijk te maken?

Iedereen is mentaal kwetsbaar. Er gebeuren in het leven dingen die iemand aan het wankelen kan brengen. Dit kunnen kleine of grote dingen zijn. De mate waarin iemand van zijn stuk wordt gebracht, verschilt. Door goed voor lichaam en geest te zorgen, kunnen mensen weerbaarder worden voor ingrijpende gebeurtenissen. Maar hoe zorg je nu goed voor je lichaam en geest?

We spreken over mentale problemen als bijvoorbeeld angst of somberheid zo overweldigend worden, dat iemand of diens omgeving dit niet meer tegen kunnen gaan. Er is dan professionele hulp nodig. Soms hebben mensen dat zelf in de gaten, soms is het de omgeving die merkt dat de zaak uit de hand loopt en er hulp nodig is.

We leven in een samenleving die streeft naar perfectie en succes. Maar we vergeten dat falen bij het leven hoort en dat het heel normaal is om hulp te vragen. Die gedachte moet langzaam doorsijpelen in de hele samenleving. Het is daarom belangrijk om met elkaar hierover te blijven praten. Daarnaast kunnen mensen nog enkele dingen doen om de mentale gezondheid te verbeteren:

Kom in beweging: beweging heeft een positieve invloed op de mentale gezondheid. Het zorgt voor een betere stemming en minder stress. Regelmatig bewegen kan zelfs angst- en depressieve klachten verminderen.

Zorg voor een goede nachtrust: slapen gaat niet alleen over de slaapkwantiteit (hoeveel uur je per nacht slaapt) maar juist om je slaapkwaliteit (hoe effectief je slaap is). Een goede nachtrust zorgt ervoor dat alle emoties van de dag goed verwerkt worden.

Maak tijd voor ontspanning: iedereen heeft weleens stress. Een beetje stress is niet erg, als je tussendoor maar voldoende ontspant.

Koko Beers is neurobioloog en woordvoerder bij de Hersenstichting.