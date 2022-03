Cijfers over middelengebruik in Nederland in één oogopslag

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen rondom drugs, alcohol en tabak? Het nieuwe kerncijferrapport van de Nationale Drug Monitor vat recente ontwikkelingen per middel samen in infographics. Zo is in één oogopslag te zien wat de laatste feiten en trends zijn voor bijvoorbeeld cocaïne, tabak, alcohol, cannabis en andere middelen.

Eind vorig jaar verving de nieuwe website www.nationaledrugmonitor.nl de jaarberichten van de Nationale Drug Monitor (NDM). De NDM geeft een overzicht van middelengebruik en ontwikkelingen in wetgeving, beleid en alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Het nieuwe kerncijferrapport vat de belangrijkste recente ontwikkelingen samen en maakt gebruik van verschillende infographics.

Download het rapport hier.

Gevolgen van de coronacrisis op middelengebruik

Het NDM-kerncijferrapport beschrijft onder meer de gevolgen van de coronacrisis op het middelengebruik in verschillende groepen van de bevolking. Ook de gezondheidsrisico’s van middelengebruik komt aan bod. Zo daalde in 2020 het aantal geregistreerde incidenten waar alcohol in het spel was en ook het aantal drugsincidenten nam af. De geregistreerde drugsgerelateerde sterfte nam juist toe. Er is geen goede verklaring voor deze stijging. Het nieuwe speciale register voor drugssterfte – dat drugssterfte beter in kaart moet brengen aan de hand van forensische gegevens – kan hier de komende jaren meer zicht op geven. Die gegevens zullen voortaan ook in de Nationale Drug Monitor worden meegenomen.

Meer drugs in beslag genomen tijdens de coronacrisis

In het kerncijferrapport blikken we terug op de meest recente ontwikkelingen en worden cijfers – die afgelopen jaar al op nationaledrugmonitor.nl gepubliceerd werden – weergegeven in infographics. Wél bevat het kerncijferrapport nieuwe politie- en justitiecijfers.

Tijdens de coronacrisis is er weinig veranderd bij de productie en handel van drugs. Dat blijkt uit cijfers over inbeslagnames en gegevens over de prijs en kwaliteit van drugs. Zo nam de politie tijdens de coronacrisis in 2020 meer kilo’s cannabis in beslag en deed de douane meer drugsvangsten van cocaïne, ecstasy/MDMA en amfetamine. Ook het aantal ontmantelde productielocaties voor onder meer synthetische drugs is onverminderd hoog. Daarentegen zijn in 2020 minder hennepkwekerijen ontmanteld en hebben de coronamaatregelen geleid tot een afname van rechtszaken.

Meer weten over drugsgerelateerde criminaliteit? In dit nieuwsbericht vat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid de nieuwste cijfers op het gebied van drugsgerelateerde criminaliteit en overlast samen.

Nationale Drug Monitor

In de Nationale Drug Monitor, opgericht in 1999, worden ontwikkelingen beschreven in het gebruik van alcohol, tabak en de meest voorkomende Opiumwetmiddelen, lachgas, ketamine en zogenaamde Nieuwe Psychoactieve Stoffen. Op het terrein van de drugsgerelateerde criminaliteit staan gegevens over de drugsproductie en Opiumwetdelicten centraal. Ook beschrijft de NDM de laatste beleidsontwikkelingen. Het Trimbos-instituut doet dat in opdracht van het ministerie van VWS en werkt hierin samen met Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Nationale Drug Monitor 2021

AF1911 Rapporten Kerncijfers en ontwikkelingen 2021 Bekijk dit product