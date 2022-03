Niet gecategoriseerd

Twijfeltelefoon ook open voor vragen over darmkanker

‘Met de Twijfeltelefoon willen we gezondheidsverschillen in de grote stad verkleinen’

De Vaccinatie Twijfeltelefoon gaat vanaf 17 maart 2022 verder als Twijfeltelefoon. De Twijfeltelefoon wordt een preventieplatform waar mensen vragen kunnen stellen over medische vraagstukken. Als eerste gaat de Twijfeltelefoon vanaf donderdag vragen beantwoorden over vroege opsporing van darmkanker.

Later deze maand richt de Twijfeltelefoon zich ook op het informeren van tieners (en hun ouders/verzorgers) over het belang van de HPV vaccinatie. Uiteraard blijven ook vragen over COVID-vaccinaties van harte welkom.

‘Met de Twijfeltelefoon willen we gezondheidsverschillen in de grote stad verkleinen’, vertelt Robin Peeters, internist in het Erasmus MC en initiatiefnemer van de Twijfeltelefoon. ‘Zowel voor vaccinatie als voor het bevolkingsonderzoek darmkanker geldt: mensen mogen zelf kiezen of ze het willen, maar ik wil graag dat ze hun keuze maken op basis van correcte informatie. Op dit moment doet veel desinformatie de ronde. Zowel over darmkanker, als over COVID-vaccinatie als over HPV-vaccinatie.’

De Twijfeltelefoon is een samenwerking van het Erasmus MC en de huisartsen in de regio. De lijn is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur bereikbaar. De lijnen worden bemenst door getrainde geneeskundestudenten. Op woensdag zitten er Turks sprekende studenten, op vrijdag Arabisch sprekende studenten.

Het telefoonnummer is onveranderd: 088-7555777.

De Vaccinatie Twijfel Telefoon was vanaf de eerste dag een groot succes: per dag kwamen honderden telefoontjes binnen. Ook andere Nederlandse Universitaire Centra sloten aan bij het initiatief.

Het Erasmus MC staat voor een gezonde bevolking, en daarin speelt preventie een cruciale rol, weet MDL-arts Manon Spaander. ‘Veel mensen denken: ik heb geen klachten, waarom zou ik meedoen aan het Bevolkingsonderzoek? Maar de crux van de screening is juist dat je darmkanker, of een voorstadium daarvan opspoort. En dat is vaak als je nog geen klachten hebt.’

Spaander signaleert bovendien dat mensen twijfels hebben over het vervolgonderzoek dat plaats vindt op het moment dat er bloed wordt gevonden in de ontlastingstest die mensen thuis doen. ‘Zowel voor vragen over deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker als vragen over deelname aan het vervolgonderzoek kunnen mensen straks al hun vragen stellen bij de Twijfeltelefoon.’

Ook patholoog Folkert van Kemenade ziet waar verkeerde informatie toe leidt. De vaccinatiegraad voor HPV blijft fors achter bij ons omringende landen. Als patholoog is hij al jaren verbonden aan het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. ‘Om het aantal gevallen van baarmoederhalskanker terug te dringen tot 4 per 100.000 vrouwen, zoals de WHO wil, hebben we een vaccinatiegraad van 90 procent nodig.’

De vaccinatiegraad schommelt nu landelijk rond de 70 procent. In de grote steden is dat percentage nog veel lager. Waarom nemen meisjes geen vaccin? ‘Desinformatie, twijfel over veiligheid en werkzaamheid, peer pressure, onterechte aannames van ouders dat hun dochter dat niet nodig zou hebben gezien de associatie met seks’, somt Van Kemenade op. ‘In het begin hadden sociale media vrij spel, daar verscheen de meest klinkklare onzin over het vaccin.’

Bron: Erasmus MC