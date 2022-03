Niet gecategoriseerd

FNV: Alsnog onderhandelingsresultaat voor cao Gehandicaptenzorg

Vannacht is alsnog een onderhandelingsresultaat gesloten voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. Een maand geleden liep het cao-overleg vast op het looneindbod. In het onderhandelingsresultaat ontvangen de 190.000 werknemers, afhankelijk van schaal en functie, een structurele loonsverhoging die kan oplopen tot ruim 8%. Daarnaast is een minimumuurloon van 13 euro afgesproken. Voor vrouwen in de overgang worden voorstellen gedaan om ze beter te kunnen begeleiden en behouden op de arbeidsmarkt.

Karim Skalli, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘We hebben nu echt het maximaal haalbare eruit gehaald op het gebied van loon. Willen we in de toekomst de garantie houden dat het loon verhoogd wordt, dan is het ook essentieel om snel samen met werkgevers richting Den Haag op te trekken. We gaan nu met onze leden in beraad over het bereikte resultaat.’

De cao gaat in met terugwerkende kracht per 1 oktober 2021 en loopt tot en met 31 januari 2024.

Loon en vergoedingen

Per 1 mei 2022 ontvangen alle medewerkers een structurele loonsverhoging van 2,2% met een bodem van 85 euro. Door de bodemafspraak en de invoering van het minimumloon op 13 euro loopt de loonsverhoging in veel gevallen op tot boven de 5% in het eerste jaar. Op 1 mei 2023 volgt een tweede structurele verhoging van 3,2%.

Om de achterstanden van de middengroepen ten opzichte van de marksector in te halen, vervallen de onderste periodieken van de loonschalen 35 t/m 50 en wordt een extra trede aan de schalen toegevoegd. Werknemers in de schalen 55 t/m 65 ontvangen eenmalige uitkeringen van 750 euro per jaar.

Duurzame inzetbaarheid

‘Om werknemers zo lang mogelijk te kunnen behouden voor de sector, hebben we ook op het gebied van duurzame inzetbaarheid afspraken gemaakt’ zegt Skalli. Er komt een generatieregeling waardoor mensen langzaam kunnen afbouwen aan het einde van hun loopbaan. ‘Met de personeelstekorten in de gehandicaptenzorg is het van groot belang dat zij gezond tot hun pensioen kunnen doorwerken en in de tussentijd een betere werk-privébalans krijgen’.

De jaarurensystematiek is dusdanig aangescherpt dat werknemers 100% moeten worden ingeroosterd, waardoor werknemers meer zekerheid hebben over hun werktijden. Ook is een balansverlof afgesproken. Dat biedt de mogelijkheid om tot 100 weken verlofuren op te sparen. Dit kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een sabbatical, tijdelijk minder uren werken of in het kader van loopbaan en scholing.

Vrouwen in de overgang

Skalli: ‘Omdat er veel vrouwen in de gehandicaptenzorg werken, willen we voor alle fasen in hun leven geschikte afspraken maken. Naast afspraken over zwangerschap en ouderschap, komt daar nu ook het informeren en begeleiden bij overgangsklachten bij. Veel overgangsklachten worden verward met burn-outklachten, waardoor werknemers soms onterecht langdurig uitvallen. Door de juiste maatregelen op de werkvloer te nemen, zoals het kunnen houden van powernaps, hopen we dat deze vrouwen langer en gezond inzetbaar blijven.’

