‘Mensen denken vaak autisme te snappen, maar er zijn nog veel misverstanden ‘

Sommige mensen zeggen wel eens: ‘Ik ben een beetje autistisch in mijn werk.’ Maar het is niet altijd duidelijk wat ze dan bedoelen. De ene volgt bijvoorbeeld heel netjes het systeem en de ander werkt liever rustig in zijn eentje. Het is een typisch voorbeeld: veel mensen hebben wel een vaag idee van wat autisme is, maar weten eigenlijk niet zo goed hoe het precies zit. Het doel van Wereld Autismedag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is, want er zijn vaak nog veel misverstanden over.

Omgaan met anderen

De hersenen van iemand met autismespectrumstoornis (ASS) verwerken informatie anders dan die van de meeste mensen. Hierdoor kan het lastig zijn om met iemand om te gaan met ASS, omdat die persoon het niet altijd goed begrijpt. Inleven in hoe iemand anders denkt of voelt is voor iemand met ASS lastig. Andersom snappen anderen vaak ook niet goed hoe iemand met autisme dingen beleeft.

Gedrag

Iemand met autisme kan sommige onderwerpen zo interessant vinden dat hij er alles van wilt weten. Het is alsof hij nog alleen maar aan dat onderwerp kan denken. Als diegene dingen doet, kan hij daar helemaal in opgaan. Vaak herhaalt diegene de dingen ook steeds opnieuw.

Tips

De manier van communiceren is voor iemand met autisme anders dan voor andere mensen. Maar het hoeft niet lastig te zijn om met iemand met ASS te communiceren. Hieronder een paar tips:

Wees duidelijk: wil iemand iets afspreken? Noem dan een tijd en zeg niet iets zoals ‘aan het begin van de avond.’

Gebruik geen beeldspraak: zeg bijvoorbeeld niet dat iemand een scherp oog heeft, maar dat hij of zij kleine details goed ziet.

Blijf bij één onderwerp: mensen met autisme zijn graag met een ding tegelijk bezig. Begin dus niet over de boodschappen van morgen, als je praat over hoe het vandaag op het werk was.

Zorg voor overzicht: bijvoorbeeld met een planning of agenda die je samen invult. Ga je iets doen dat anders is dan normaal? Leg dat dat van tevoren goed uit.

Dwing iemand niet tot contact: mensen met autisme houden er niet altijd van om aangeraakt te worden. Of om oogcontact te hebben. Probeer dat niet af te dwingen.

Malou Fanchamps is medewerker Kennis & Innovatie bij de Hersenstichting.