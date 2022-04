Nieuwe operatierobot voor operatiekamercomplex Franciscus

Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch opleidingsziekenhuis waar hoog complexe zorg wordt geleverd. Dit betekent dat het ziekenhuis naast het bieden van basiszorg ook investeert in hooggespecialiseerde zorg en bijbehorende technieken. Voor het Operatiekamercomplex heeft het ziekenhuis recent geïnvesteerd in een nieuwe Da Vinci operatierobot, die afgelopen maand in gebruik is genomen. ‘De robot geeft de chirurg een nog beter zicht en fijnere vingerbewegingen, waardoor nog preciezer kan worden geopereerd’, volgens chirurg Robert Kortekaas. De operatierobot wordt voornamelijk ingezet voor het verwijderen van niertumoren en dikke darmtumoren en voor het herstel van grote buikwandbreuken. De verwachting is jaarlijks meer dan 350 operaties uit te voeren met deze operatierobot.

In Franciscus wordt sinds 2003 ingrepen in de buikholte overwegend door middel van kijkoperaties gedaan, ook wel minimale invasieve ingrepen genoemd. In 2011 werd de eerste Da Vinci operatierobot aangeschaft en deze maand is die vervangen wordt door een splinternieuw exemplaar. Deze vorm van opereren heeft als voordeel voor de patiënt: minder bloedverlies, minder pijn, een beter functioneel resultaat en een kortere opnameduur. Daarnaast heeft de patiënt kleinere littekens en een sneller herstel ten opzichte van een open operatie, waarvoor een grote snee moet worden gemaakt om alles goed te kunnen zien.

Driedimensionaal beeld

De opererende arts zit achter een computer en zijn vingers zijn via een computer verbonden met de instrumenten, die via buisjes in het lichaam zijn ingebracht. Door subtiele vingerbewegingen stuurt hij de instrumenten waardoor het nog preciezer kan opereren. In tegenstelling tot kijkoperaties beschikt de arts over een driedimensionaal beeld, dat is vergroot. Daarnaast zijn de voorheen moeizaam bereikbare plekken met de robot gemakkelijker te bereiken.

Verwijscentrum voor patiënten met een niertumor

In de regio is Franciscus het verwijscentrum voor patiënten met een niertumor. Franciscus Gasthuis herbergt het Prostaatcentrum zuidwest Nederland waarbij er een nauwe samenwerking is met de Franciscus Oncologiecentrum, met de Erasmus MC afdelingen urologie, oncologie en radiotherapie, het Anser prostaatcentrum en de ziekenhuizen uit de omgeving.

Toegewijd operatieteam

Er is een team van 14 operatieassistenten dat zich gespecialiseerd heeft in het werken met de operatierobot. De chirurgen en urologen die met de robot werken zijn hierin specifiek getraind en leiden op hun beurt weer jonge chirurgen op in de operatietechnieken met behulp van de tweede console.

Franciscus Vernieuwt

Als topklinisch ziekenhuis investeert Franciscus in opleiden, onderzoek en innovatie. Begin dit jaar zijn wij gestart met de voorbereidingen voor realisatie van een nieuw gebouw waarin ook een splinternieuw operatiecomplex en interventiecentrum komt.

Bron: Franciscus Gasthuis & Vlietland