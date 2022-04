Brocacef en Teva maken traceerbare medicijnen op maat mogelijk in ziekenhuizen

Binnen ziekenhuizen krijgen patiënten vaak op maat hun medicijnen uitgereikt. Die medicijnen moeten daarom in de juiste dosering en tijdstip aangeboden worden aan de patiënt. Vanuit medicatieveiligheidseisen moet de verstrekte dosis traceerbaar zijn (toedienregistratie met behulp van bedside scanning).

Niet alle medicijnen in het ziekenhuis zijn voorzien van productinformatie op tabletniveau waardoor het lastig is om aan de toedienregistratie-eisen te voldoen. De reden hiervoor is dat de aantallen te laag zijn of omdat het wettelijk niet toegestaan is om bepaalde geneesmiddelen te herpakken in een EAV (EenheidsAfleveringsVerpakking) zoals antibiotica.

Voor deze medicijnen is een nieuwe EAV ontwikkeld, de Butterfly EAV. Via een speciaal ontworpen proces zijn blisters te labelen en te snijden in elke gewenste hoeveelheid. De Butterfly hoeft niet meer gescheurd te worden: ze zijn los verpakt met een 2D-matrixcode waarin de unieke productcode (GTIN), batchnummer en vervaldatum van het medicijn versleuteld zijn. Medicijnen op maat met gecontroleerde toediening, is veiliger voor patiënten en ontzorgt het zorgpersoneel.

De Butterfly machine is ontwikkeld door Brocacef in nauwe samenwerking met farmaceutisch producent Teva. Bob Beekman (Sr. Director Sales & Marketing Retail van Teva): “We zagen een grote behoefte in de ziekenhuizen om de volgende stap te maken in toedienregistratie maar het aanbod van de belangrijkste producten om dat mogelijk te maken was niet breed genoeg. Zodoende hebben wij Brocacef gevraagd om samen met ons een oplossing te bedenken”.

Directeur ziekenhuizen en instellingen binnen Brocacef, Bastiaan Princée: “Afgelopen anderhalf jaar hebben we met een multidisciplinair team, samen met verschillen leveranciers, gewerkt aan de bouw van de Butterfly machine. Het was een leerzame periode van veel uitproberen en testen, met uiteindelijk een mooi resultaat”.

“Het uitgangspunt in het ontwerp was dat alle standaardmaten van medicijn blisters te versnijden moesten zijn en dat de nieuwe porties traceerbaar moesten zijn met een eigen 2D-matrixcode, terwijl ook de originele informatie op de blister leesbaar bleef”, vertelt Bastiaan. Brocacef is deze uitdaging aangegaan. Het proces begon met een extra sticker bevestigen aan de achterkant van een blister met hierop een scanbare code van de nieuwe maatvoering. De code per pil op de oorspronkelijke blister moet leesbaar blijven dus de sticker mag deze informatie niet afdekken.

Na het nodige uitzoekwerk en testen met verschillende oplossingen is gekozen voor een lijmstreep in het midden van een blister waarmee de sticker vastzit. De sticker zit dus deels vast, waardoor de informatie eronder beschikbaar blijft. Die wordt zichtbaar door de sticker omhoog te vouwen als een soort vleugels, lijkend op een vlinder. Vandaar de naam ‘butterfly’.

UMC Groningen is een van de eerste afnemers van de nieuwe Butterfly. Ziekenhuisapotheker, Prashant Nannan Panday zegt hierover: “Het gebruik van goed identificeerbare geneesmiddelen, zoals de EAV, draagt bij aan de medicatieveiligheid. We hebben het Butterfly product beoordeeld en het ziet er goed uit! Het EAV-etiket zit goed vastgehecht aan de blister en zodanig dat de naam en sterkte van het geneesmiddel op de blister zelf ook te lezen zijn mocht je barcodescanner het niet doen, de blister zelf is goed door te drukken. Wij zijn blij dat met deze ontwikkeling Brocacef meer EAV-verpakkingen kan aanbieden en we in deze pilot onze ervaringen met Brocacef kunnen delen!”

Behalve de lijmmachine bestaat de productielijn uit een tweetal blister snijmachines die ook de gesneden porties tellen en verpakken en een machine die het verpakken en labelen afrondt. De onderdelen van de productielijn zijn van verschillende (inter)nationale leveranciers en zijn in nauwe samenwerking met Brocacef technici geassembleerd en gevalideerd zodat hij voldoet aan Good Distribution Practices (GDP) richtlijnen. Ook blijft de originele verpakking met inhoud intact zodat de garanties volgens Good Manufacturing Practices (GMP) van producenten van kracht blijft. Dankzij deze uitbreiding van het huidige EAV-pakket met de Butterfly EAV ondersteunen Brocacef en Teva de behoefte tot het verminderen van toedieningsfouten in het ziekenhuis.

Bron: Teva & Brocacef