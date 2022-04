Aan de slag met zelfontwikkeling: Zorginspirator introduceert persoonlijke testen voor zorgprofessionals

Werken in de zorg is uitdagend, zeker met de onverminderd hoge werkdruk in de sector. Hoe kunnen zorgprofessionals naast hun werkzaamheden toch bezig blijven met hun professionele ontwikkeling? Om hen hierbij te helpen, heeft Zorginspirator een reeks nieuwe testen over zelfkennis gepubliceerd. Met deze gratis zelftesten kunnen zorgprofessionals het plezier in hun werk organiseren en richting geven aan hun loopbaan in de zorg. Dat maakt online orienteren in korte tijd toegankelijk en concreet.



Zelfontwikkeling draagt bij aan positieve energie op het werk, maar tijd maken blijkt een uitdaging. De korte persoonlijkheidstesten van Zorginspirator helpen zorgprofessionals ontdekken waar talenten en valkuilen liggen. Waar krijgen zij energie van? En wat zijn hun belangrijkste drijfveren? De gratis testen bieden inzicht in werkgeluk, competenties, energie- en stressbronnen, zorgstijlen en leiderschapstypen. De uitkomsten geven een concreet en toegankelijk startpunt voor oriëntatie op een verdere loopbaan in de zorg.

Meer mogelijk dan je denkt

Naast testen biedt Zorginspirator verschillende routes om te ontdekken wat een volgende stap kan zijn in de gezondheidszorg. Een opleiding volgen? Een nieuwe functie? In de zorg is veel meer mogelijk dan je denkt. Er zijn ruim 400 verschillende functies in de zorg, voor ruim 1.2 miljoen zorgprofessionals. Er zit veel overlap in de verschillende functies, maar dat is niet altijd bekend. Veel zorgmedewerkers weten vaak niet waar ze hun zoektocht moeten beginnen. Op zorginspirator.nl komen zorgprofessionals via een paar vragen over hun huidige werkzaamheden en wensen bij aansluitende cursussen, vervolgopleidingen of andere, verrassende suggesties. Ook kunnen zij binnen de beveiligde Mijn-omgeving een POP-plan of gratis BIG-registratie bijhouden.



https://youtu.be/DgdW3T6cf3U



Gericht op zoek met Zorginspirator

Zorginspirator.nl is een initatief van de sector zelf* en wordt ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het platform is in 2020 gemaakt voor alle medewerkers in de zorg én voor mensen die (opnieuw) in de zorg willen werken. Zorginspirator onderscheidt zich van vacaturesites door zich te richten op de huidige werksituatie en persoonlijke wensen. Het geeft een eerste schifting en het biedt sturing. Vervolgens kan een zorgmedewerker gericht opzoek binnen vacaturebanken en bij opleiders.

* Werknemers- en werkgeversorganisaties verenigd in A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS (Kamer UMC), StAG, StAZ en Ambulancezorg.nl.

Bron: Zorginspirator