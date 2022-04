Met nieuwste technologie sneller zicht op jicht

Met de Raman spectroscoop gaat VieCuri onderzoek verrichten om betere diagnoses te kunnen stellen en behandeling te kunnen bieden bij kristalziekten zoals jicht.

VieCuri Medisch Centrum beschikt als eerste ziekenhuis ter wereld over een Raman spectroscoop voor medische toepassingen. Het onderzoek dat hiermee start kan een impuls geven aan alle kristalziekten zoals bijvoorbeeld jicht. Doel van het onderzoek is om beter en sneller kristallen te definiëren zodat patiënten uiteindelijk beter behandeld kunnen worden.

Kristalherkenning

Onderzoek met de Raman spectroscoop

De Raman spectroscoop bij VieCuri is op maat gebouwd speciaal voor medische doeleinden. VieCuri biedt topklinische zorg op het gebied van complexe jicht en gaat onderzoek verrichten naar de kristallen die een rol spelen bij de diagnose van alle kristalziekten, waaronder jicht. Jicht is een reumatische aandoening die wordt veroorzaakt doordat de nieren veelal teveel uraat (zout van urinezuur) vasthouden. Uraat kan dan neerslaan in de vorm van natriumuraat-kristallen in of rondom de gewrichten met pijnlijke ontstekingsreacties als gevolg. Als een patiënt eerder behandeld wordt kan complexe jicht worden voorkomen. Op dit moment wordt jicht vastgesteld door een combinatie van een gewrichtspunctie, bloed- en röntgenonderzoek. Met de komst van de Raman spectroscoop kan in de toekomst sneller, objectiever en accurater een kristaldiagnose gesteld worden. Dit zorgt voor een betere therapie op maat en (nieuwe) medicatie kan doelgerichter worden toegepast. Op termijn wordt de Raman spectroscoop bij VieCuri ook ingezet voor onderzoek van andere ziekten waarbij kristallen een rol (kunnen) spelen, zoals inflammatoire artrose, Alzheimer en slagaderverkalking.

Werking Raman spectroscoop

In een menselijk lichaam zijn veel kristallen aanwezig die nog niet bekend zijn of herkend worden. VieCuri gaat gewrichtsvocht van patiënten onderzoeken met de Raman spectroscoop waardoor op veel specifieker niveau nieuwe kristallen herkenbaar en inzichtelijk worden gemaakt. In dit unieke apparaat is een gepolariseerde lichtmicroscoop geïntegreerd met Ramanspectroscopie.De kristallen zorgen voor een kleurverandering van het laserlicht dat uit de microscoop komt. Deze kleurverandering is uniek waardoor veel meer kristallen beter geïdentificeerd kunnen worden dan met een polarisatiemicroscoop. Alle onderzoeksgegevens worden geanalyseerd en verzameld in een database. VieCuri gaat hierdoor patronen herkennen waardoor betere diagnoses gesteld kunnen worden, ook op nog onbekende kristallen.

Samenwerking

Het onderzoek vindt plaats bij VieCuri in Venlo in samenwerking met Universiteit Twente. De Raman spectroscoop is mede mogelijk gemaakt door ReumaNederland, Health Holland, Provincie Gelderland en LIOF. Op vrijdag 22 april is de Raman onderzoekskamer bij VieCuri officieel geopend door Nastasja Cornelissen (lid Raad van Bestuur VieCuri) en Corné Baatenburg de Jong (adjunct directeur ReumaNederland).

Van links naar rechts dr. Tim Jansen (reumatoloog), dr. Matthijs Janssen (reumatoloog) en Tom Niessink (PhD kandidaat Biomedical Engineering)