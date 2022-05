Eén op de vijf Nederlanders krijgt huidkanker

Goede voorlichting kan dit helpen voorkomen

Lezing huidkanker in het Vechtgenotenhuis op donderdag 19 mei

Huidkanker is één van de meest voorkomende huidziekten in Nederland. Eén op de vijf Nederlanders krijgt huidkanker, per jaar treft het 45.000 Nederlanders. Huidkanker is goed te voorkomen. Daarom biedt Saxenburgh, in samenwerking met het Vechtgenotenhuis, inwoners de kans om zich te laten informeren op donderdag 19 mei.

Doordat we allemaal steeds ouder worden en meer zonnige vakantiebestemmingen bezoeken, of door werk of hobby veel in de zon zijn, staan we langer blootgesteld aan de schadelijke Uv-stralen. Mede daardoor neemt het aantal mensen in Nederland met kanker in de huid ieder jaar toe. Tussen 2001 en 2011 verdubbelde het aantal mensen dat jaarlijks de diagnose huidkanker kreeg.

Met de zomer en zon in aantocht biedt Saxenburgh als medisch en zorgnetwerk in de regio Hardenberg, Ommen en Coevorden inwoners voorlichting om huidkanker te voorkomen. Op donderdag 19 mei zal dermatoloog Lisette de Ruiter een lezing geven in het Vechtgenotenhuis. Zij zal de aanwezigen informeren over de soorten huidkanker, risicofactoren, behandelmogelijkheden én vertellen wat men nu al kan doen om huidkanker te voorkomen.

Donderdag 19 mei

Voorlichting door dermatoloog dr. Lisette de Ruiter

19 mei 2022 19.30-20.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

in het Vechtgenotenhuis, Ommen Beerzerweg 5d Ommen.

Bron: Saxenburgh