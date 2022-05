Ernst, Bobbie en de rest nieuwe ambassadeurs voor de Zonnetjesweek van het Huidfonds

Het voelt als ‘leuk’ maar is noodzakelijk: de Zonnetjesweek. Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. In de laatste drie decennia is het aantal verdrie- tot verviervoudigd en er is een stijgende trend. Meer dan de helft van de nieuwe kankergevallen betreft huidkanker. En dat terwijl het vaak te voorkomen is!

De Zonnetjesweek is een week vol leuke activiteiten, die kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders op een positieve manier betrekken bij zonbescherming. Het gaat over het weren van de zon (schaduwplekken), het kleden tegen de zon (UV-bescherming) en het smeren met zonnebrandcrème. Het is een serieuze boodschap, verpakt in leuke liedjes, kleurplaten en kindvriendelijke activiteiten.

Nieuwe ambassadeurs: Ernst, Bobbie en de rest.

Mateloos populair onder jonge kinderen, betrokken en enthousiast, en dus zijn Ernst en Bobbie de ideale ambassadeurs voor de huidkankerpreventie-boodschap van het Huidfonds. Ze zullen zich op allerlei manieren gaan inzetten, maar zeker is dat er kaartjes voor hun theatershow worden weggegeven.

Marijne Landman, directeur Huidfonds:

“Het enthousiasme over de Zonnetjesweek is groot, maar we willen graag nog veel meer kinderopvanglocaties laten deelnemen. De boodschap is zo enorm belangrijk! We kunnen met elkaar voorkomen dat de kinderen van nu later huidkanker krijgen. Sterker nog, dat is niet eens zo moeilijk. Maar om mensen hier bewust van te maken, dat is de uitdaging!”

De Zonnetjesweek vindt plaats van 30 mei tot en met 3 juni. Kinderopvanglocaties kunnen zich aanmelden via www.zonnetjesweek.nl