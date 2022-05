Documentaire over arts en zijn strijd voor medicinale cannabis binnenkort in première

Op 3 juni vindt de voorvertoning plaats van de nieuwe documentaire ‘The Doctor – Franjo Grotenhermen’. Deze documentaire gaat over het leven van een baanbrekende arts in Duitsland die als eerste in de gezondheidssector het therapeutisch potentieel van medicinale cannabis in Europa bevorderde. De film is gemaakt door MYCB1, een Nederlands gezondheidstechnologiebedrijf dat farmaceutische zorg verleent aan patiënten. De première van de film is op 3 juni om 19:30 te zien in Lab 111 in Amsterdam.

Cannabinoïdenonderzoek

Franjo Grotenhermen is arts, onderzoeker en een politiek activist die vecht voor het recht van zijn patiënten op legale toegang tot medicinale cannabis. De film, waarin hij de hoofdrol heeft, geeft medisch inzicht in cannabinoïdenonderzoek alsmede zijn belangrijkste spelers in Europa.

Franjo is gediagnosticeerd met een ziekte van te kleine bloedvaten met een orthostase-stoornis. Sinds 1990 is hij daarom gedwongen het grootste deel van zijn leven liggend door te brengen. Hij leverde meer dan 35 bijdragen aan tijdschriften, heeft 14 boeken, 28 boekbijdragen en 7 meningen van experts over cannabis op zijn naam staan.

Congres medische cannabis

De documentaire vindt plaats tijdens de 10e Conference on Cannabinoids in Medicine in Berlijn in 2019, georganiseerd door de International Association for Cannabinoids in Medicine (IACM). De film is een reis door zijn leven en werk van de afgelopen 30 jaar met interviews met zijn collega’s en collega-wetenschappers, onderzoekers en industriepioniers zoals Raphael Mechoulam, Aleksi Hupli, Manuel Guzmán, Mark Ware, Michael Carus en Tjalling Erkelens.

De 53 minuten durende documentaire zal op 3 juni 2022 voor het publiek worden vrijgegeven. ‘The Doctor’ Franjo Grotenhermen zal zelf aanwezig zijn op het evenement om een ​​Q&A-sessie te geven. Iedereen is welkom op de première in Amsterdam, in bioscoop LAB 111 om 19.30 uur.

Meer informatie en tickets: www.mycb1.tv