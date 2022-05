Niet gecategoriseerd

Voordelen van een Onderooglidcorrectie

Wanneer u last heeft van een slappe huid of wallen onder de ogen, kan een onderooglidcorrectie een goede uitkomst bieden. Met deze cosmetische ingreep wordt de huid onder het oog verstrakt en krijgt het gezicht een jongere uitstraling. Maar wat houdt deze operatie precies in en hoe gaat het allemaal in zijn werk? We vroegen het Jurjen Schortinghuis, MKA-chirurg*. In dit blog lees je alles over de ingreep, de mogelijke risico’s en waar je op moet letten bij het laten uitvoeren van een ooglidcorrectie en het selecteren van de juiste kliniek.

* Een MKA-chirurg is een benaming voor een chirurg die de Mond, Kaak en het Aangezicht behandelt. Naast dat zij zowel arts als tandarts zijn, volgen deze chirurgen nog een 4 jaar durende chirurgische opleiding specifiek gericht op het hoofd/hals gebied. Het uitvoeren van onderooglidcorrecties valt onder hun expertise.

Wat is een Onderooglidcorrectie eigenlijk?

Bij een onderooglidcorrectie corrigeren we de huid en onderliggend weefsel onder het oog. Door de behandeling trekt de huid strakker en dat geeft vaak een wat jonger uiterlijk. Wij komen met name in actie als iemand veel last heeft van wallen, of als rimpels onder het oog als storend worden ervaren. Al met al is de ingreep ongeveer met anderhalf uur afgerond en kunnen de hechtingen na een week al verwijderd worden.

Hoe gaat zo’n behandeling dan in zijn werk?

Het begint allemaal met een intakegesprek waarin we de wensen inventariseren. De oorzaak van de wallen en/of huidoverschot is namelijk niet altijd gelijk in het lichaam. De oorzaak kan met name een verslapte huid zijn, of juist uitpuilend vet onder het oog, of een combinatie van beide. Ook kan soms juist sprake zijn van volumeverlies onder het oog.

Als er volumeverlies aanwezig is kan eventueel ook ook gekozen worden om met fillers het volumeverlies te compenseren. Daarnaast hebben fillers door het hyaluronzuur natuurlijk ook de eigenschap om hernieuwd collageen op te bouwen, wat de huid kan verstevigen.

Als we hebben achterhaald wat de daadwerkelijke oorzaak is van de wallen en wat de patiënt voor ogen heeft, kunnen we in overleg een behandelplan gaan opstellen. Hierbij is het erg belangrijk om goed te informeren over de mogelijke complicaties, de hersteltijd en de voorbereiding.

Bij een onder ooglid correctie zelf wordt de huid eerst gedesinfecteerd, dan wordt het huidoverschot afgetekend. Hierbij markeren we de positie van de uitpuilende vetkussentjes. Vervolgens dienen we de verdoving toe en wordt een deel van de huid van het onderooglid losgemaakt. Zo leggen we de oogspier bloot en maken we daarin een kleine een opening om de vetkussentjes aan te pakken. Hier wordt het overschot aan vetweefsel verwijderd, waarna de oogspier weer strak getrokken wordt. Na het vastmaken van de spier wordt de huid zorgvuldig gehecht en zit de behandeling er op!

Waarom willen mensen een onderooglidcorrectie?

Vaak zien we dat het mensen puur om cosmetische redenen al stoort. Dit is natuurlijk al een belangrijke reden voor een cosmetische behandeling, de ogen zijn immers een van de belangrijkste onderdelen van het menselijk schoonheidsideaal. Prantl et al zegt er het volgende over:

Regarding the female eye, there exist distinct periorbital anatomic features and landmarks which contribute to a youthful appearance and attractiveness. Knowledge regarding these facts may serve as an important guideline for pre- and post-operative patient analysis.



lees het abstract van het onderzoek hier: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30473459/

Wat is het verschil tussen een Onder- en een Bovenooglidcorrectie

Zoals de naam al zegt, pakt een bovenooglidcorrectie het bovenste ooglid aan en de onderooglidcorrectie de onderkant van het oog. Een ander groot verschil zit in de chirurgische techniek die wordt toegepast. Waar vaak bij de onderoogleden volumeverlies of ophoping van vetweefsel de boosdoener zijn, gaat het bij een bovenooglid met name om de mate van huidoverschot aan de boven en zijkant van het oog. Aan de zijkant noemt men dit lateral hooding. Dat heeft te maken met hoeveelheid huid dat er over het ooglid heen hangt. Vaak maakt dit het aanbrengen van make-up een stuk lastiger en is de make-up minder zichtbaar omdat het huidoverschot over het ooglid heen hangt. Ook kan mascara snel vlekken geven op de huid boven het ooglid. Bij JC kliniek maken we gebruik van een revolutionaire techniek, de Milaan Methode. Deze techniek verwijderd in tegenstelling tot een traditionele bovenooglidcorrectie niet alleen huid boven het oog, maar haalt ook huid aan de zijkant van het oog weg. Hiermee pakken we de lateral hooding nog meer aan en dat geeft – al zeg ik het zelf – prachtige resultaten.

