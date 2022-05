Niet gecategoriseerd

De werking van de PCR test uitgelegd

Wil je weten hoe een PCR test werkt? Of zoek je de betekenis van PCR? Dit artikel geeft in heldere taal uitleg.

De afkorting PCR is inmiddels bij de meeste mensen wel bekend van de PCR test. Toch is bij niet veel mensen bekend waar de letters voor staan en hoe de test werkt. In dit artikel wordt de werking van de PCR test uitgelegd. Vanaf het verloop van de test tot het resultaat gaan we bespreken. Maar eerst: de letters PCR, waar staan ze voor? PCR staat voor polymerase chain reaction. Wat is van polymerase chain reaction de betekenis? In het Nederlands heet het een Polymerasekettingreactie. Deze techniek is afkomstig uit de jaren 80 en werd dus voor de coronapandemie al ingezet in andere onderzoeken.

Hoe werkt een PCR test: jouw monster naar het lab!

Het zoeken van een bepaald kenmerk in DNA wordt makkelijker zodra er meer van is. Een speld in een hooiberg vinden wordt makkelijker als er heel veel spelden in die hooiberg zitten. Bij een PCR test wordt in een laboratorium het proces uitgevoerd wat ervoor nodig is om hetgeen we zoeken, de spreekwoordelijke ‘speld’ te vermeerderen. Dit is de reden dat als je een PCR test Amsterdam laat doen, de resultaten niet direct na de test genoemd kunnen worden. Wat gebeurt er in het laboratorium? Eerst is DNA extractie nodig, je kunt dit als een wasmachine zien om alleen de juiste stoffen over te houden. Daarna kan met dit materiaal de PCR test uitgevoerd worden.

Hoe werkt de polymerase chain reaction?

In verschillende stappen wordt de PCR test uitgevoerd. De eerste stap, het nemen van het sample zoals bij een PCR test in Amsterdam gebeurd is, is klaar. De genomen monster is gewassen en klaar voor de test. Nu vinden er chemische en enzymatische processen plaats. Er worden hiervoor componenten, waaronder DNA polymerase toegevoegd aan het monster. Vervolgens wordt het geheel verwarmd tot 95 graden. De strengen in het DNA scheiden zich: denaturatie. In de tweede stap wordt op 60 graden een marker toegevoegd aan het DNA van het virus (dit kan ook voor andere testen aan een bacterie of iets anders zijn). In de derde stap wordt dit geheel middels de DNA polymerase gekopieerd. Met iedere stap verdubbelt het zich. Als er miljoenen DNA strengen met markers zijn, is het makkelijk te zien of een ziekteverwekker zoals corona aanwezig is.