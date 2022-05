Preventieve maatregelen tegen apenpokkenbesmetting

Er zijn een aantal maatregelen die genomen kunnen worden om infectie met het apenpokkenvirus (monkeypoxvirus) te voorkomen:

Vermijd contact met dieren die het virus kunnen bevatten (inclusief dieren die ziek zijn of die dood zijn gevonden in gebieden waar apenpokken voorkomen). Vermijd contact met materialen, zoals beddengoed, dat in contact is geweest met een ziek dier. Isoleer geïnfecteerde patiënten van anderen die een risico lopen op infectie. Pas goede handhygiëne toe na contact met besmette dieren of mensen. Bijvoorbeeld uw handen wassen met water en zeep of een handdesinfecterend middel op alcoholbasis gebruiken. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij de zorg voor patiënten.

Quarantaine-opties apenpokken

De volgende maatregelen moeten in de thuissituatie worden overwogen en voor zover mogelijk worden toegepast.

Isolatie van apenpokken patiënt

Personen met uitgebreide laesies die niet gemakkelijk kunnen worden bedekt (met uitzondering van laesies in het gezicht), drainerende/nattende laesies of ademhalingssymptomen (bijv. Hoesten, keelpijn, loopneus) moeten indien mogelijk worden geïsoleerd in een kamer of ruimte die gescheiden is van andere gezinsleden.

Personen met apenpokken mogen het huis niet verlaten, behalve als dat nodig is voor medische behandeling. Ze moeten, indien mogelijk, ook contact met wilde of gedomesticeerde zoogdieren vermijden.

Niet-blootgestelde personen die geen essentiële behoefte hebben om thuis te zijn, mogen niet op bezoek komen. Huishoudens die niet ziek zijn, moeten het contact met de persoon met apenpokken beperken.

Huisdieren moeten worden uitgesloten van de omgeving van de zieke persoon.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Personen met apenpokken moeten een chirurgisch masker dragen, vooral degenen die luchtwegsymptomen hebben (bijv. Hoesten, kortademigheid, keelpijn). Als dit niet haalbaar is (bijvoorbeeld een kind met apenpokken), moeten andere leden van het huishouden overwegen een chirurgisch masker te dragen in aanwezigheid van de persoon met apenpokken.

Bij direct contact met laesies moeten wegwerphandschoenen worden gedragen en na gebruik worden weggegooid.

Huidlaesies moeten zo goed mogelijk worden afgedekt (bijv. lange mouwen, lange broek) om het risico op contact met anderen te minimaliseren.

Besmet afval (zoals verband en verband) indammen en afvoeren na overleg met staats- of plaatselijke gezondheidsfunctionarissen. Gooi geen afval op stortplaatsen of stortplaatsen.