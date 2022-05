Mogelijk nieuwe vorm van kankertherapie

35 honden met spontane blaaskanker kregen een behandeling met een kankervaccin. Hierdoor verdubbelde de gemiddelde overleving van de honden. De tumor verdween, werd kleiner of stopte met groeien. Het vaccin gaf geen bijwerkingen. Vandaag staat in Nature Communications dit resultaat van een studie van Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam en een veterinair oncologiecentrum. “Een belangrijke stap om te komen tot een kankervaccin voor mensen”, zegt onderzoeker en hoogleraar Experimentele oncologie en angiogenese Arjan Griffioen.

In 2006 vond het onderzoeksteam een eiwit dat exclusief aanwezig is in tumorbloedvaten. Sindsdien achterhaalde het team wat de rol van dit eiwit is. Griffioen legt uit: “Allereerst maakt dit eiwit het mogelijk dat er nieuwe bloedvaten ontstaan. En ten tweede schakelt het eiwit het immuunsysteem uit, want van afweercellen heeft de tumor alleen maar last. Zowel door de nieuwe bloedvaten als de uitschakeling van het immuunsysteem, kan de tumor sneller groeien.”

Vaccin bewezen effectief tegen meerdere soorten kanker



De hypothese was dat een therapie gericht tegen dit eiwit efficiënt kanker zou kunnen remmen. Het eiwit komt immers alleen in de tumorbloedvaten voor. In het laboratorium ontwikkelde het team een vaccin tegen dit eiwit. Griffioen: “Het vaccin bleek effectief in proefdieren tegen dikkedarmkanker, huidkanker en hersentumoren.” En nu dus ook in spontane blaaskanker bij honden.

Bron: Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam