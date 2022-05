Zorg moet sneller veranderen om zorginfarct te voorkomen

Betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Dat is de uitdaging waar we voor staan. De urgentie is duidelijk: de zorgvraag stijgt door de vergrijzing. Tegelijkertijd hebben we – door diezelfde vergrijzing – een groot tekort aan zorgprofessionals en dreigt een zorginfarct. “De zorg moet rigoureus veranderen”, luidt de boodschap van de campagne van het Zorginstituut om het onderwerp op de agenda te krijgen. Op 25 mei 2022 is het commissiedebat over de zorg in de Tweede kamer, een goede aanleiding om aandacht te besteden aan hoe we de zorg kunnen verbeteren.

We delen graag onze visie om de zorg op korte termijn beter te maken: tien punten voor betere zorg. Tien punten waarmee wij denken snel resultaat te boeken én de zorg blijvend te verbeteren. Door slimmer te organiseren, een focus op wat écht belangrijk is en helaas: soms kwaliteitsverlies te accepteren.

Tien punten voor betere zorg:

Digitaliseer: omarm het principe ‘digitaal, tenzij’

Vergroot de snelheid van innovatie in de zorg

Verminder regels en bureaucratie

Maak iedereen mantelzorger

Maak werk van schaalvergroting in de 1e lijn

Lever minder zorg

Accepteer kwaliteitsverlies in de zorg

Zet alles op alles om personeel in de zorg te behouden

Schaf organisaties af die geen waarde toevoegen

Regionaliseer de zorg

In het document in de bijlage lichten we deze tien punten toe. Bij Morgens zijn we ervan overtuigd dat de snelheid van verandering omhoog moet. Een zorginfarct is anders niet te voorkomen, als het er al niet is. Rigoureuze stappen zijn nodig: we kunnen niet vast blijven houden aan ideeën en beelden over zorg en zorgkwaliteit zoals we die in de afgelopen jaren in onze samenleving ontwikkeld hebben.

Frank van Berkel, Partner, Morgens