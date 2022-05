Herstel van evenwicht met vestibulair implantaat in het binnenoor?

Als één van de eerste ziekenhuizen in de wereld onderzoekt het Maastricht UMC+ een implantaat om uitval van het evenwichtsorgaan te herstellen. Voor dit baanbrekende onderzoek krijgen acht mensen een implantaat in het binnenoor en wordt de werking tijdens intensieve weken vol experimenten in het ziekenhuis getest. Recent werd bij de eerste patiënt het implantaat geactiveerd.

Uitval van de evenwichtsorganen kan leiden tot duizeligheid, onstabiliteit, onzekerheid bij bewegen en onscherp zien. Het is voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar, maar heeft een grote impact op het dagelijks leven van patiënten.

Nieuwe behandelmethode



Daarom namen onderzoekers van het Maastricht UMC+ het initiatief om, samen met onderzoekers in het universitair ziekenhuis van Genève, een nieuwe behandeling te onderzoeken. In dit onderzoek, met de naam VertiGO!, krijgen acht patiënten met uitval van hun beide evenwichtsorganen én gehoorproblemen een gecombineerd kunstmatig gehoororgaan (cochleair implantaat, CI) en kunstmatig evenwichtsorgaan (vestibulair implantaat, VI). Deze bestaan uit elektroden en een ontvanger die een KNO-chirurg tijdens een operatie in het binnenoor plaatst. De patiënten kunnen dagelijks gebruik maken van het CI, waardoor ze weer kunnen horen met het oor waarin het implantaat is geplaatst. Vervolgens gaan onderzoekers het VI, dat 3 dimensionele hoofdbewegingen omzet in elektrische zenuwstimulatie, uitgebreid in het ziekenhuis testen.

Testweken met vestibulair implantaat



Om het evenwicht daadwerkelijk te herstellen is er meer nodig dan het ‘aanzetten’ van het implantaat. Om het VI juist in te stellen en zorgvuldig te testen organiseren de onderzoekers eerst één testweek om het implantaat in te stellen. Daarna volgen drie stimulatieweken. Dan bezoeken de patiënten dagelijks het laboratorium van de afdeling KNO. Daar doen zij oefeningen zoals wandelen op een loopband, draaien in een speciale stoel en fysieke oefeningen in de fysiotherapiezaal. Zo brengen de onderzoekers de werking van het nieuwe implantaat nauwkeurig in kaart.

Eerste in Europa



KNO-arts en vestibuloloog dr. Raymond van de Berg coördineert de studie: ‘de deelnemers aan ons onderzoek behoren tot de eerste patiënten in Europa die dit nieuwe implantaat krijgen. Dat is een bijzondere stap. In de eerste plaats omdat het mogelijk hun evenwichtsproblemen kan herstellen. Maar ook omdat ze bijdragen aan een mogelijke oplossing voor veel mensen met dezelfde problemen. Maar voor het zo ver is moeten we nog een aantal stappen zetten: als de resultaten van deze studie, die we in 2023 verwachten, laten zien dat dagelijks gebruik effectief en veilig is, willen we ook onderzoeken hoe het gebruik van het VI buiten het ziekenhuis verloopt.’

Bron: Maastricht UMC+