Ruime aandacht voor Duurzaamheid, Digitale Zorg en Gezondheid op vakbeurs Zorg & ICT tijdens Dutch Health Week

Duurzaamheid, Digitale Zorg en Gezondheid; dat zijn de leidende thema’s tijdens de Dutch Health Week in Utrecht. Op de vakbeurs Zorg & ICT, die van 14 tot en met 16 juni in de Jaarbeurs wordt gehouden, is de Dutch Health Hub Arena ingericht, waar drie dagen lang sessies worden georganiseerd rondom deze thema’s. Tientallen sprekers delen hun visie op de toekomst van de zorg en hoe zorg anders en beter kan tijdens keynotes, workshops en ronde tafelgesprekken. Deze week wordt ook het online netwerkplatform van Zorg & ICT geopend, waarop bezoekers hun programma kunnen samenstellen en voorbereiden.

Dinsdag 14 juni: Duurzame Zorg

Op dinsdag 14 juni zijn Karen van Ruiten, directeur van het Institute for Positive Health, en Ruud Koolen, directeur van de Dutch Health Hub, dagvoorzitters. In een rondetafelgesprek spreken ze onder meer over de meetbaarheid van duurzame zorg en presenteren enkele instellingen hoe zij duurzaamheid integreren in al hun processen. Kunstenares Maria Koijck inspireert met haar verhaal over afval uit de zorg en hoe dat anders zou kunnen.

Woensdag 15 juni: Digitale Zorg

Voormalige Tweede Kamerlid Sabine Uitslag is samen met Ruud Koolen dagvoorzitter op de woensdag. Het openingsprogramma staat dan in het teken van de toekomst van de zorg. Roos & Rozie mede oprichter Sietske Rozie neemt de bezoekers mee in de kansen van AI voor de zorg. Health Care visionairs Harry Verbunt en Susanne Baars vertellen over hun verwachtingen rondom gepersonaliseerde zorg. David Tom van ICT bedrijf Tenzinger neemt de deelnemers mee in zijn visie op de toekomst van de gezondheidszorg. En het initiatief Games for Health bestaat 10 jaar. Hoe ontwikkelde gaming in de zorg zich van experiment tot onmisbaar onderdeel?

Donderdag 16 juni: Gezondheid

Langer gezond leven, hoe doen we dat? Presentatrice Eva Eikhout en Ruud Koolen nemen de bezoekers op donderdag mee in die vraag. Teun Toebes is een 22-jarige zorgvernieuwer die op missie is om de wereld van mensen met dementie te verbeteren. Hij komt vertellen hoe hij dat voor zich ziet. Naomi Vervaart, werkzaam bij de Nyenrode Business Universiteit, vertelt over leven en werken met een beperking en hoe dat beter kan.

Meer informatie over sprekers en het programma van de Dutch Health Week is te vinden op www.dutch-healthweek.nl. Daar kunnen mensen zich ook gratis registreren voor de vakbeurzen Zorg & ICT (14 tot en met 16 juni), Zorgtotaal (14 tot en met 16 juni 2022) en Support (15 tot en met 18 juni 2022). De website van Zorg & ICT is te vinden op https://www.zorg-en-ict.nl/.