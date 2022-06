Prokkelweek zorgt voor nieuwe ontmoetingen

Van maandag 6 tot en met maandag 13 juni vindt voor de 10e keer de Prokkelweek plaats. Het doel ervan is ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking te bevorderen en te promoten. Door het hele land – dus ook in Noord-Brabant – organiseren lokale organisaties en bedrijven allerlei activiteiten. De week wordt afgesloten met La Vuelta ProkkelSterrenslag, wat behoort bij het officiële voorprogramma van de Spaanse wielerronde. SDW is partner van de Stichting Prokkel. Ook cliënten van SDW nemen deel aan diverse activiteiten.

Wat veertien jaar geleden begon als een tweedaagse is uitgegroeid tot een hele week. Marian Geling, die alle edities heeft gecoördineerd, is landelijk projectleider van stichting Prokkel en zeer gedreven als het gaat om de inclusieve samenleving. “In Nederland zijn één miljoen mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Ook zij doen graag mee in de maatschappij en daarom stimuleren wij initiatieven en activiteiten waarbij ontmoetingen centraal staan.” Eerder in het jaar was de stichting ook al de drijvende kracht achter de Inclusieve Stembureaus, een campagne die breed uitgemeten in de media is gekomen. Cliënten van SDW hebben vanuit dit initiatief ook op verschillende stembureaus in de regio geholpen.

VN-verdrag Handicap

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. De ontmoetingen zorgen voor positieve beeldvorming en relaties tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Het hele jaar door vinden deze ontmoetingen plaats met de nadruk erop in de Prokkelweek. Stichting Prokkel is met name aanjager van de week.

La Vuelta ProkkelSterrenslag



De populaire afsluiter van de week is de ProkkelSterrenslag. Dit jaar maakt de ProkkelSterrenslag deel uit van het activatieprogramma van de Spaanse wielerronde La Vuelta, omdat deze in Nederland start. De dag wordt groots gestart met een optocht met rollend materieel, zoals rolstoelen, steppen enzovoorts. Ongetwijfeld zal het net als voorgaande edities een mooie dag worden. SDW neemt met een team deel aan deze Sterrenslag. De cliënten hebben er al veel zin in!

Prokkelactiviteiten SDW

SDW is een van de organisaties in Noord-Brabant die meedoet aan de komende Prokkelweek. We zijn als Full Partner aan stichting Prokkel verbonden en gebruiken het Prokkelen als een aansprekende en laagdrempelige manier voor het realiseren van een (meer) inclusieve samenleving. Cliënten praten bijvoorbeeld op donderdag 9 juni mee over beleid op een van de ministeries (BeleidsProkkel), hebben meegeholpen op een inclusief stembureau tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en doen op maandag 13 juni mee met een team tijdens La Vuelta ProkkelSterrenslag. Ook loopt een cliënt in de Prokkelweek als prokkelstage een middag mee met SDW bestuurder Ingrid van Huijkelom. En tenslotte organiseren we prokkelstages voor (potentiële) vrijwilligers.

Meer informatie is te vinden op www.sdw.nl/prokkel

Over SDW



SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Zij willen hun zelfstandigheid en talenten ontwikkelen en de vrijwilligers en professionals van SDW ondersteunen daarbij. Zodat deze kwetsbare burgers kunnen leven zoals zij willen en mee kunnen doen. Heeft u vragen over de ondersteuning van SDW, kijk dan eens op www.sdw.nl of neem contact op met SDW Startpunt: [email protected] of telefoon 088-259 3010.