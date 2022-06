Niet gecategoriseerd

Heb je moeite met in slaap komen? Deze tips kunnen je misschien helpen



Snel in slaap komen kan soms lastig zijn. Je hoofd is nog druk bezig om de dag te

verwerken, terwijl je lichaam al moe is en wilt slapen. Niet kunnen slapen is enorm

frustrerend. Slaap je al op het beste matras en zoek je naar alternatieve

oplossingen? Deze tips kunnen je misschien helpen.

Leg je telefoon weg



Je telefoon naast je bed is de grootste boosdoener die er is. Het is natuurlijk

ontzettend verleidelijk om hem te pakken op het moment dat je even niet kan slapen.

Een fijne afleiding, maar het zorgt ervoor dat je brein alleen nog maar actiever wordt

en dat is niet wat je wil. Leg daarom je telefoon buiten de slaapkamer, of zet hem

helemaal uit. Gebruik je je telefoon als wekker? Zet het volume aan voordat je gaat

slapen en leg hem ver weg van je bed. Als de wekker dan ’s ochtends gaat, heb je

ook meteen een stok achter de deur om echt op te staan, want je moet uit bed om

het alarm uit te zetten. Of ga voor een echte wekker naast je bed, met verschillende

natuurgeluiden of muziek. Heerlijk wakker worden!

Zorg dat de kamer donker is

Als er veel licht in je slaapkamer komt kan dat voor afleiding zorgen en daardoor is

het lastiger om in slaap te komen. In een verduisterde kamer wordt het

slaaphormoon sneller aangemaakt, waardoor je beter in slaap komt en ook goed

doorslaapt. Het positieve gevolg daarvan is weer dat je uitgerust bent en je brein

beter functioneert. Lukt het niet om je kamer verduisterend te maken? Slaap dan met

een slaapmasker op.

Maak je bed zo comfortabel mogelijk



Comfortabel liggen in bed, heeft veel invloed op je nachtrust. Als je alleen maar loopt

te woelen en je je draai niet kan vinden, kan dat enorm veel frustratie geven

waardoor je weer minder snel in slaap komt. Zorg daarom dat je bed echt heerlijk ligt.

Investeer in een goed matras en een lekker dekbed en kussen. En ga voor zacht

beddengoed in een stof die fijn aanvoelt voor jou. Maak ook iedere ochtend je bed op

en zorg dat je slaapkamer netjes is. Een opgeruimde slaapkamer is een opgeruimd

hoofd.

Lees een boek



Vind je het fijn om toch nog iets te doen voordat je gaat slapen, lees dan een boek.

Lezen werkt enorm goed om in slaap te komen want je wordt er namelijk snel moe

van. Al lees je maar een paar bladzijdes voordat je gaat slapen, met een klein

leeslampje aan. Het werkt echt!

Drink ’s avonds geen cafeïne



Dat je van koffie wakker wordt is geen geheim. Maar waar je je misschien snel in kan

vergissen, is thee. Een lekker kopje thee voordat je naar bed gaat kan heel

ontspannend lijken, maar het hangt er volledig vanaf wat voor thee je kiest. In veel

zwarte en groene thee zit namelijk theïne, dat weer dezelfde werking heeft als

cafeïne. Ga dus ’s avonds altijd voor een kopje kruidenthee zoals kamille of venkel.