Afkicken van verslavende middelen, waar begin je?

Je hebt wensen en doelen in het leven en een verslaving staat dit in de weg. Dat kan komen door overmatig drugs- of alcoholgebruik, maar ook door andere verslavende gewoonten zoals gokken en gamen. Daar wil je graag vanaf komen, dus je gaat afkicken. Je lichaam is gewend geraakt aan een verslavend middel en zal dus in protest komen. Hierdoor kun je zowel lichamelijk als geestelijk te maken krijgen met afkick- of ontwenningsverschijnselen.

Om van een verslaving af te komen, kun je voor hulp terecht bij een afkickkliniek. Vaak lukt dit je namelijk niet alleen. En dan is het fijn dat er professionals voor je klaar staan, die weten waar ze mee te maken hebben.

Wat is een verslaving?



Je spreekt pas van een verslaving op het moment dat je fysiek en/of mentaal afhankelijk bent geworden van een middel of een gewoonte. Je verliest de controle over het gebruik en dat gaat ten koste van je normale dagelijkse activiteiten. Je gebruikt bijvoorbeeld al een langere tijd drugs of alcohol, of je gokt of gamed te veel. Het lukt je niet hiermee te stoppen en het brengt je in de problemen. Je verliest bijvoorbeeld je baan of je maakt grote schulden. Je merkt dat je steeds meer gaat gebruiken en dat het effect ervan steeds minder wordt. De verslavingsbehoefte neemt letterlijk je leven over.

Lichamelijke afkickverschijnselen



Het afkicken van een verslaving gaat niet zonder slag of stoot. De één heeft meer last van ontwenningsverschijnselen dan de ander. Dit hangt vaak af van het verslavende middel, je lichamelijke conditie, aanleg en hoe lang en intensief je het middel hebt gebruikt. Tijdens het afkicken van een verslaving kun je de volgende fysieke klachten ervaren:

Transpireren

Hoofdpijn

Spierpijn

Slapeloosheid

Rillen en trillen

Vermoeidheid

Diarree en darmkrampen

Hartkloppingen

Geestelijke afkickverschijnselen



Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk krijg je te maken met afkickverschijnselen. Vaak is er een extreem verlangen naar het middel waar je verslaafd aan bent, ook wel craving of zucht genoemd. Dit verlangen kan lang blijven aanhouden, vaak langer dan de lichamelijke klachten. Uiteindelijk verdwijnt het wel, dit heeft tijd nodig. Je kunt je ook somber gaan voelen en depressieve klachten ervaren.

Hoe kick je af?



Je kunt ervoor kiezen of thuis af te kicken of jezelf op te laten nemen in een afkickkliniek. In dit laatste geval krijg je 24 uur per dag begeleiding bij het afkicken. Dit is vooral prettig wanneer je verwacht lichamelijke problemen te krijgen. Maar ook wanneer je bang bent voor de emotionele gevolgen van het stoppen met het gebruik van een verslavend middel. Je kunt dan in gesprek over je gedachten en gevoelens met een professional. Je kunt er voor kiezen om op drie manieren te stoppen met je verslaving:

Je bouwt het gebruik van het middel geleidelijk af.

Je stopt in één keer volledig met het gebruik van het middel.

Je stopt in één keer volledig met het gebruik van het middel, en krijgt medicijnen. Deze medicijnen bouw je langzaam af.

Vaak is het in je eentje moeilijker om te stoppen met een verslaving dan wanneer je professionele hulp inschakelt. Je weet namelijk vaak niet hoe je met je problemen om moet gaan, en begint uit ellende maar weer met drinken, drugs gebruiken, gamen of gokken. Het is een vicieuze cirkel waar veel mensen in blijven hangen. Houd ook rekening met je naasten. Ook zij moeten wennen aan de situatie en leren omgaan met een nuchtere partner, vriend of ouder. Er zijn ook voor hen tijdens de verslaving gewoontes ontstaan die zij moeten afbouwen. Het afkicken van een verslaving doe je dus niet alleen.

