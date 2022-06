Goede schildklierfunctie moeder essentieel voor ontwikkeling ongeboren kind .

Schildklier Organisatie Nederland (SON) presenteert samen met internist-endocrinoloog dr. Tim Korevaar (Erasmus MC, Rotterdam) een speciaal webinar over schildklierziekten en zwangerschap.

Kennis, controle en behandeling belangrijk



Extra aandacht voor dit thema is hard nodig. Meer dan 300.000 vrouwen in de leeftijdscategorie 15-64 jaar hebben namelijk een schildklieraandoening (RIVM). Een groot deel daarvan bevindt zich dus in de zogenoemde ‘vruchtbare’ leeftijd. Maar wat velen niet weten is dat een goede schildklierfunctie essentieel is voor de bevruchting, een ongecompliceerde zwangerschap en een goede ontwikkeling van het ongeboren kind. Met de juiste kennis, controle en/of medicatie is dit gelukkig vaak in goede banen te leiden.

Webinar



Dr. Tim Korevaar werkte daarom graag mee aan een voorlichtingswebinar op dit gebied. Hij is namelijk niet alleen arts in het Erasmus MC, maar tevens medevoorzitter van de Amerikaanse richtlijnencommissie schildklierziekten en zwangerschap en coördinator van het Consortium voor Schildklier en Zwangerschap. Hij deelt graag de beschikbare kennis: ‘Het webinar is niet alleen interessant voor schildklierpatiënten, maar zeker ook voor zorgverleners. Want vooral in de laatste twintig jaar zijn er op dit gebied grote stappen gemaakt.’

Tijdens het webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

– de rol van schildklierhormoon bij zwanger worden en zijn;

– de aanpak bij een kinderwens en zwangerschap bij een te traag werkende schildklier;

– de aanpak bij een kinderwens en zwangerschap bij een te snel werkende schildklier;

– de T3/T4-combinatiebehandeling ;

– TPO-antistoffen;

– subklinische hypothyreoïdie.

Geïnteresseerd? U vindt het webinar op het YouTube-kanaal van SON

Meer informatie: www.schildklier.nl.

Over de schildklier



De schildklier is een klein orgaantje in de hals, dat belangrijk is voor het functioneren van vele processen in het menselijk lichaam. Als die klier ontregeld is, kunnen mensen allerlei klachten krijgen. Zij kunnen alleen een normaal leven leiden als ze zo goed mogelijk zijn ingesteld op hun medicijnen. Toch blijft een deel van hen verschillende klachten houden, die van invloed kunnen zijn op hun dagelijks leven en welbevinden.

Bron: SON