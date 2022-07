Ikazia start met ‘walking epidural



Dankzij een slimme infuuspomp zijn zwangere vrouwen tijdens hun bevalling in Ikazia niet meer urenlang gebonden aan hun bed.



Gynaecoloog Liv Freeman vertelt: “Door de walking epidural ben je tijdens de bevalling niet meer gebonden aan bed en kun je blijven bewegen. Niet alleen het comfort neemt door deze vorm van pijnstilling toe, ook is er mogelijk minder sprake van ‘kunstverlossing’ met een vacuümpomp.”

Met de walking epidural krijgt de zwangere vrouw dezelfde medicatie als eerder, maar dan in een minder sterke dosering én met een andere manier van toedienen. Daardoor behoudt ze in veel gevallen haar mobiliteit. Anesthesioloog Marjolein van den Nieuwenhuyzen licht toe: “We geven precies genoeg medicijnen om de pijn beheersbaar te houden en anderzijds de zenuwfunctie en spierkracht te laten functioneren. We plaatsen met een naald een slangetje in de rug, waardoor met een spuitenpomp de verdovingsvloeistof wordt toegediend. Dit slangetje blijft tijdens de verdere bevalling in de rug zitten en kan de vrouw ook zelf bedienen. Dit heet patient controlled toedienen en gaat onder strenge, medische bewaking van de gynaecoloog of klinisch verloskundige.”

Drie maanden geleden stapte Ikazia over naar het gebruik van een nieuwe spuitenpomp. Medicijnen worden niet meer continu toegediend maar één keer in het uur met een bolus (shot). Als vrouwen ondanks deze bolus nog pijn voelen, kunnen zij zichzelf nog een beetje medicijn geven via een knopje op de pomp. Ikazia is het enige ziekenhuis in de regio Rotterdam die dit doet.

v.l.n.r. Gynaecoloog Liv Freeman en Anesthesioloog Marjolein van den Nieuwenhuyzen.

“Ik wil nog wel aangeven dat het niet altijd mogelijk is om met deze epiduraal te lopen” licht Liv Freeman tot slot toe. “We geven alle vrouwen hun ruggenprik op deze manier, maar iedere vrouw reageert anders op de medicatie. Er zullen ook vrouwen zijn die hun benen niet voldoende kunnen bewegen om te lopen. Je kunt dan echter wel andere houdingen aannemen in bed. Daarnaast zien we dat ook de tevredenheid van vrouwen over hun pijnstilling bij deze epiduraal beter is dan bij de oude manier van toedienen.”

