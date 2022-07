Nieuw Kennisplatform biedt patiënten objectieve informatie over medicatie in de psychiatrie

Het onafhankelijke Kennisplatform Medicatie in de Psychiatrie (KenMed) komt met vijf websites met betrouwbare en objectieve informatie over medicatie in de psychiatrie. Ze zijn bedoeld voor patiënten en geschreven in begrijpelijke taal. Ze vertellen over de werking van de medicijnen, over bijwerkingen, over feiten en fabels.

Veel Nederlanders gebruiken medicijnen voor psychiatrische klachten, zoals antidepressiva (1,1 miljoen Nederlanders), benzodiazepines (1,4 miljoen Nederlanders) en antipsychotica (350.000 Nederlanders). Het is belangrijk dat zij daarover goede informatie kunnen vinden. Professionals en ervaringsdeskundigen lanceren daarom samen KenMed. Daarop staat alle objectieve en betrouwbare informatie over medicatie in de psychiatrie op één goed vindbare plek. KenMed bestaat uit vijf informatieve websites: www.antidepressiva.nl, www.stimulantia.nl, www.stemmingsstabilisatoren.nl, www.benzodiazepines.nl en www.antipsychotica.nl.

Psychiater Laura De Wit: “De websites zijn bedoeld om mensen te helpen door ze goede informatie te geven over psychofarmaca, in begrijpelijke taal. De websites zijn niet vóór of tegen psychofarmaca, we willen iedereen de kans geven alle informatie thuis rustig door te nemen en een goed geïnformeerde keuze te maken.” Een van de ervaringsdeskundigen van KenMed vertelt: “KenMed maakt het mogelijk dat arts en patiënt samen over medicijnen overleggen en daarna een keuze maken. Ik ben heel blij dat KenMed begrijpelijke, genuanceerde informatie geeft die makkelijk leesbaar en toegankelijk is.”



De websites zijn tot stand gekomen in samenwerking met cliëntenorganisatie MIND en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, omdat zij grote waarde toekennen aan dit kennisplatform. Zij delen deze informatie ook op hun eigen websites. De teksten zijn geschreven door een grote groep professionals en ervaringsdeskundigen, gecontroleerd door een wetenschappelijke adviesraad en onafhankelijk van de farmaceutische industrie. Daarbij is gebruik gemaakt van evidence-based richtlijnen en ggz-standaarden en informatie van onafhankelijke instituten, zoals het Lareb en het CBG.

Bron: KenMed