Gratis zonnebrand voor patiënten en bezoekers Spaarne Gasthuis

Vanaf 1 juli biedt het Spaarne Gasthuis haar patiënten en bezoekers gratis zonnebrand bij de hoofdingangen van het ziekenhuis. Onder het mom van ‘Geniet van de zon, maar vergeet niet te smeren’ wil het Spaarne Gasthuis benadrukken dat het gebruik van zonnebrandcrème een van de beste manieren blijft om je te beschermen tegen zonschade. Hiermee zet het ziekenhuis niet alleen in op behandeling, maar ook op preventie van ziekten.

Marije Kruis (founder Spot The Dot)





Dermatoloog in het Spaarne Gasthuis, Göran van Rooijen licht toe: “Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. UV licht is een van de grootste, maar vermijdbare risico’s voor alle vormen van huidkanker. We raden iedereen aan om zijn of haar huid te beschermen tegen UV licht.” De dispensers met zonnebrand worden in ieder geval voor de rest van de zomer aangeboden bij de hoofdingangen van de locaties Haarlem Zuid en Hoofddorp.

Spot je dots



Göran is ook ambassadeur van Spot The Dot, een stichting die zich inzet voor de preventie van huidkanker. Göran: “Wij raden iedereen aan om je huid iedere maand van top tot teen te onderzoeken. Zelfonderzoek is de beste kans om in een vroegtijdig stadium de eerste waarschuwingen van huidkanker te ontdekken. Mensen die iets verdachts zien, kunnen het best contact opnemen met hun huisarts. De huisarts verwijst, als dat nodig is, door naar de dermatoloog.”