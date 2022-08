Vrouwen stoppen te vroeg met borstvoeding

Veel vrouwen stoppen te vroeg met het geven van borstvoeding. Dat is één van de uitkomsten uit het Nationaal Borstvoeding Onderzoek 2022. In het onderzoek geeft 65% van de Nederlandse moeders aan maximaal 12 maanden borstvoeding te geven of te willen geven. Dit in tegenstelling tot het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat adviseert om borstvoeding te geven tot een kind 2 jaar is.

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt moeders overal ter wereld aan om baby’s in de eerste zes maanden van hun leven exclusief borstvoeding te geven om een optimale groei, ontwikkeling en gezondheid te waarborgen. Daarna wordt geadviseerd om – in combinatie met vaste voeding –borstvoeding te blijven geven tot de baby twee jaar of ouder is.

Internationale gezondheidsorganisaties zijn het erover eens dat het geven van borstvoeding gedurende de eerste twee jaar van een baby helpt bij de ontwikkeling van de hersenen, zorgt voor optimale groei, de schoolprestaties bevordert en het risico op diabetes en obesitas op latere leeftijd verkleint. Ondanks dat 60% van de moeders in het onderzoek aangeeft dat de gezondheid van de baby en van de moeder zelf de belangrijkste redenen zijn om te starten met borstvoeding, stoppen de meesten veel te vroeg met het geven van borstvoeding.

Meer voorlichting over borstvoeding en goede begeleiding is essentieel



“Meer voorlichting rondom borstvoeding is erg belangrijk, blijkt ook weer uit het Nationaal Borstvoeding Onderzoek 2022.”, aldus Mathijs Visser, mede-eigenaar van Gewoonborstvoeding.nl. “Wij pleiten al jaren voor meer informatie over de invloed van borstvoeding op de gezondheid van moeder en kind. Het is belangrijk om het langvoeden uit de taboesfeer te halen en om rolmodellen te creëren via de media.”

Belangrijke factoren bij de keuze van de moeder voor het geven van borstvoeding zijn met name steun vanuit de partner en hulp en informatie vanuit zorgprofessionals. Borstvoeding moet worden beschouwd als een volksgezondheidskwestie die op alle niveaus investeringen en ondersteuning vereist, vindt Visser.

Nationaal Borstvoeding Onderzoek 2022

In het kader van de Wereld Borstvoeding Week wordt door Meervoormamas.nl in opdracht van Gewoonborstvoeding.nl jaarlijks het Nationaal Borstvoeding Onderzoek gehouden. Tussen 10 en 20 juli werd ook dit jaar weer onderzoek gedaan naar het geven van borstvoeding, ervaringen met het geven van borstvoeding en de keuzes voor specifieke producten tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. Met ruim 2.650 deelnemende vrouwen is het Nationaal Borstvoeding Onderzoek 2022 het grootste onderzoek naar borstvoeding in Nederland.

Wereld Borstvoeding Week 2022

Wereld Borstvoeding Week is een wereldwijde campagne om het bewustzijn rondom borstvoeding te vergroten. Jaarlijks wordt de Wereld Borstvoeding Week (WBW) georganiseerd van 1 t/m 7 augustus door WABA, de World Alliance for Breastfeeding Action.





Bron: Gewoonborstvoeding.nl