Fototentoonstelling Part of Me… Shaping Mental Spaces opent 26 augustus bij FOTODOK in Utrecht

Part of Me… Shaping Mental Spaces is een fototentoonstelling over mentaal welzijn die op 26 augustus opent in Utrecht bij FOTODOK. Steeds meer mensen worstelen met hun psychische gezondheid. Vier op de tien Nederlanders krijgen tijdens hun leven te maken met een of meerdere psychische aandoeningen. Daarom ook de titel Part of Me. Mentale gezondheid gaat ons allemaal aan.

Actrice Hanna Verboom maakte een documentaire over haar eigen psychoses en vertelde in een recent interview dat ze het advies kreeg er vooral niet over te praten. Nu ze haar verhaal met de buitenwereld deelt, ervaart ze hoeveel mensen hetzelfde hebben meegemaakt. FOTODOK nodigt met Part of Me… Shaping Mental Spaces iedereen uit om deze gesprekken te voeren. De fotoprojecten in de tentoonstelling bieden vele, toegankelijke aanknopingspunten voor deze gesprekken.

Mandy Nijhof neemt in Part of Me het publiek mee in het zeer persoonlijke en moeilijke onderwerp van seksueel misbruik in haar kindertijd. Hierbij zet ze fotografie in om context te bieden en past ze op creatieve en verrassende wijze andere kunstvormen toe om invulling te geven aan lege plekken waarvoor fotografie ontoereikend is. Mandy’s missie is om met haar werk kindermishandeling te voorkomen en de omgeving te helpen om het eerder te herkennen.

In de expositie is verder werk te zien rond thema’s als eetstoornissen, gendertransitie, identiteit en dementie. De pop-up winkel van Outsiderland, een collectief van zogenaamde ‘outsider’- en ‘insider’- kunstenaars, introduceert tijdens FOTODOK installaties van makers die samen prachtige werelden creëren.

Wees welkom om de tentoonstelling tussen 27 augustus t/m 20 november te bezoeken op vrijdag t/m zondag van 12:00 tot 18:00 uur.