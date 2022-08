Catharina Ziekenhuis koploper in temperatuurwetenschap

Het koelen van de hersenen, het plaatselijk afkoelen van het hart en het verhitten van kwaadaardige tumoren. En zijn de adviezen van Wim Hof, beter bekend als The Iceman, wel zo gezond? Twee dagen lang, op donderdag 16 en vrijdag 17 juni is de Philips Lichttoren in Eindhoven het decor voor het achtste International Hypothermia and Temperature Management Symposium (IHTMS).

Wetenschappelijke experts op het gebied van doelgerichte temperatuurbeheersing in de Spoedeisende Geneeskunde en Oncologie komen samen om te praten over wat temperatuur kan betekenen voor de gezondheidszorg. Het is voor de eerste keer dat dit prestigieuze tweedaagse internationale congres wordt gehouden in Nederland. Steden als Tokyo, Sydney, Edinburgh en Philadelphia gingen Eindhoven voor. De organisatie is in handen van het Catharina Ziekenhuis en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Burgemeester Jorritsma van Eindhoven zal het congres in de Philips Lichttoren openen.

Het congres wordt op uitnodiging van de internationale organisatie over temperatuurbehandeling gehouden en voorzitter is cardioloog dr. Luuk Otterspoor van het Catharina Ziekenhuis. Otterspoor: “Het is een grote eer dat wij nu uitgenodigd zijn om dit congres te organiseren. Alle belangrijke wetenschappers op het gebied van behandeling met temperatuur zullen naar Eindhoven komen.”

Koelen van het hart

Een van de onderwerpen die tijdens het congres aan bod komt is de innovatieve methode van het plaatselijk koelen van het hart tijdens een hartinfarct. Deze methode zorgde in 2018 voor een wereldprimeur voor het Catharina Ziekenhuis in de behandeling voor hart- en vaatpatiënten. Ook verhitting komt aan bod. Het Catharina Ziekenhuis doet veel onderzoek naar de behandeling van tumoren door hitte. Naast hart- en vaatonderzoek is kankeronderzoek een belangrijke pijler voor het ziekenhuis. Op onderzoeksgebied zoeken we hierin de samenwerking met bedrijven binnen de Brainport regio zoals Philips en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Deze regio is uniek voor Nederland”, legt Otterspoor uit.

AI

Maar er staan nog veel meer interessante onderwerpen op het programma. Geef je je immuunsysteem en boost door te zwemmen in koud water? En hoe kan kunstmatige intelligentie bijdragen? “We gaan ons ook buigen over wat nu eigenlijk een normale lichaamstemperatuur is. Veel mensen, inclusief artsen, denken dat een normale lichaamstemperatuur 37 graden Celsius is, maar uit recent onderzoek blijkt dat deze temperatuur aan het dalen is. Er wordt zelfs een relatie gelegd met het ouder worden van de mens. Kortom; de kennis die op dit congres wordt gedeeld, draagt bij in verbetering van de overleving en herstel van verschillende ziekten.”

Voor meer informatie over het IHTMS congres kunnen belangstellenden kijken op www.ihtms.nl

Bron: Catharina Ziekenhuis