Marion Koopmans, voorzitter vakjury, stelt genomineerden Albert Schweitzer Prijs 2022 voor’

Finalisten Albert Schweitzer Prijs 2022 geselecteerd

De vakjury van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) onder leiding van Prof. Dr. Marion Koopmans heeft uit de inzendingen drie finalisten genomineerd. Eén daarvan mag zich na de finale ‘Gezondheidspionier van het Jaar 2022’ noemen. Aan de Albert Schweitzer Prijs is ook een kickstart van € 7000,- verbonden voor uitvoering van het winnende project. Op 8 oktober 2022 pitchen de genomineerden hun project tijdens de finale in het AFAS hoofdkantoor in Leusden. De winnaar wordt aansluitend bekend gemaakt.

Vakjury lovend over inzendingen

Prof. Dr.M.P.G.Marion Koopmans, voorzitter van de jury (Professor en viroloog Erasmus MC Rotterdam): ‘We hebben drie projecten genomineerd als kanshebber voor de hoofdprijs. Het niveau was zeer hoog en het enthousiasme dat uit de voorstellen blijkt aanstekelijk. We hebben zwaar laten wegen of de behoefte en betrokkenheid van de lokale bevolking het vertrekpunt is geweest voor de uitwerking van het plan. Wat we verder belangrijk vinden is dat er potentie is voor inbedding in de community en daarmee de continuïteit wordt geborgd. We kijken uit naar de eindpresentatie van de drie kandidaten tijdens hun pitch op 8 oktober. Het wordt nog heel spannend wie de Albert Schweitzer Prijs 2022 gaat winnen!’

De drie finalisten

De vakjury selecteerde de drie beste voorstellen en pioniers:

Building Bridges for Bones in Tanzania. Project van Joost Binnerts (Arts in Tanzania, opleiding Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde, VU Amsterdam) en Jovine Okoth (docent, nursing school, Shirati KMT Hospital) – In samenwerking met traditionele bonesetters (informele zorg) en ziekenhuisartsen (formele zorg) een functioneel behandelprotocol ontwikkelen voor patiënten met botbreuken. Het beste van beide werelden mengen en elke fractuur patiënt de meeste geschikte behandeling geven. Meer informatie: https://ap.lc/1wfua

Project van Wouter Bekker ( Psychosomatisch therapeut, opleiding o.a. fysiotherapie, Saxion College Enschede), Suleiman Mangini, (Danschoreograaf), Vincent Owoko ( Choreograaf) en Line Francken (Danschoreografe; opleiding ArtEZ Arnhem) – Met behulp van dans aandacht vragen voor mentale gezondheid, stigma’s veranderen, drempels erover te praten wegnemen en persoonlijke mentale thema’s bespreekbaar maken. Meer informatie: https://ap.lc/oiOkf

Een beter leven voor kinderen met hersenschade en hun familie in Malawi. Project van Bente van der Meijden, Arts Mangochi District ziekenhuis, Malawi; opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

Een integrale familiegerichte zorgaanpak met fysiotherapie, voedingsondersteuning, medische zorg, gezondheidsvoorlichting en lotgenotencontact. Meer informatie: https://ap.lc/JYKaF

De vakjury beoordeelde slimme initiatieven en kleinschalige ideeën van jonge gezondheidspioniers die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Sub-Sahara Afrika. Het NASF, een stichting die kleinschalige gezondheidsprojecten in Afrika mogelijk maakt en hiermee het gedachtegoed van Dr. Albert Schweitzer levend houdt,

schrijft de prijs jaarlijks uit en stelt het prijzengeld hiervoor ter beschikking mede dankzij de steun van AFAS Foundation.

Albert Schweitzer Prijs voor gezondheidspioniers

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (www.nasf.nl) reikt al meer dan 10 jaar de Albert Schweitzer Prijs uit. De stichting stimuleert hiermee jaarlijks jongeren met een medische of technische opleiding te komen met slimme en innovatieve ideeën ter verbetering van de gezondheidszorg in Sub Sahara Afrika. En zo gezondheidspionier te worden. Iemand die nieuwe wegen en terreinen van gezondheidszorg ontsluit in Afrika en zijn of haar talenten in dienst wil stellen in het belang van de medemens. Net zoals Dr. Albert Schweitzer, arts en Nobelprijs winnaar en naamgever van het NASF deed. Passie voor gezondheid, innovatie, ondernemerschap, leiderschap en gedrevenheid zijn eigenschappen kenmerkend voor deelnemers aan de Albert Schweitzer Prijs.

Vakjury Albert Schweitzer Prijs 2022

De vakjury bestaat dit jaar uit: Prof. dr. M.P.G. (Marion) Koopmans – voorzitter, professor en viroloog Erasmus MC te Rotterdam; Gerben Eversdijk – jurylid – Directeur AFAS Foundation; Jelle Visser – jurylid – winnaar Albert Schweitzer Prijs 2016/2017 project ‘Voorkom podoconiosis (olifantsvoeten), draag schoenen Ethiopië, Fellow Infectious Diseases; Tjitske Vreugdenhil – jurylid – Bestuurslid Nederlands Albert Schweitzer Fonds, portefeuille projecten, voormalig tropenarts.

Over het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) Het NASF steunt in samenwerking met lokale partners kleinschalige, slimme initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheidszorg in Sub-Sahara Afrika. Lokaal gesteunde en opgezette projecten die grote kans van slagen hebben en bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Projecten die zich kenmerken door praktische oplossen en een gedegen duurzame uitvoering die impact maken. Van Burkina Faso tot Oeganda. Van waterput tot kraamkliniek. Elke euro die het NASF ontvangt uit donaties zet het fonds in om projecten te financieren.