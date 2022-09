Innovatieve behandeling beschikbaar voor patiënten met uitgezaaide prostaatkanker

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft is de eerste patiënt van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC) behandeld met Lutetium-PSMA. Deze therapie kan levensverlengend werken voor bepaalde patiënten die lijden aan uitgezaaide prostaatkanker en voor wie geen andere werkzame behandeling meer beschikbaar is. De behandeling zorgt voor lokale bestraling in uitzaaiingen, waarmee groei van tumorcellen wordt geremd en soms zelfs gestopt. Vooralsnog wordt de behandeling aan 10 patiënten van het Reinier Haga PKC aangeboden.



Addy van de Luijtgaarden, internist-oncoloog in het Reinier Haga Prostaatkankercentrum, is blij met de nieuwe behandelmogelijkheid. “Het is een wetenschappelijk bewezen therapie voor bepaalde patiënten met uitgezaaide prostaatkanker, met als doel levensverlenging en het verbeteren van de kwaliteit van leven. De behandeling is bedoeld voor patiënten waarbij de tumor is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam en bij wie chemo- en hormoontherapieën niet meer toereikend zijn. Of behandeling met Lu-PSMA daadwerkelijk mogelijk is, hangt wel af van specifieke criteria, zoals bloedwaarden, conditie en zelfredzaamheid van de patiënt.”





Lutetium-PSMA



Een behandeling met Lutetium-PSMA wordt meestal 2 tot 4 keer gegeven op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, met 6 weken tussentijd. Het geneesmiddel wordt opgenomen in de uitzaaiingen en daar wordt lokaal straling afgegeven, die de groei van uitzaaiingen afremt of verkleint. Door de gerichte behandeling wordt gezond weefsel bijna niet beschadigd en treden er doorgaans slechts milde bijwerkingen op. Koos (67) is als eerste patiënt van het PKC gestart met Lu-PSMA: “Deze therapie betekent heel veel voor mij, omdat de andere behandelmethoden mij inmiddels niets meer opleveren. Ik heb heel lang moeten wachten totdat het beschikbaar kwam in Nederland. Nu is het hopen dat de behandeling aanslaat.”





Eigen bereiding



In Nederland is de Lutetium-PSMA therapie slechts in zeer beperkte mate beschikbaar, omdat het merkgeneesmiddel nog niet geregistreerd staat in Europa. Daarom heeft de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Reinier de Graaf ziekenhuis de therapie zelf bereid, in samenwerking met enkele andere ziekenhuizen en financieel gesteund door onder meer stichting Team Westland. Daarmee kan het middel vooralsnog aan 10 patiënten van het Reinier Haga PKC worden aangeboden. Jan-Willem Postema, nucleair geneeskundige in het Reinier de Graaf ziekenhuis: “Een intensieve samenwerking van meerdere disciplines heeft de beschikbaarheid van deze nieuwe behandeling mogelijk gemaakt en daar zijn we heel trots op. We zijn blij dat we de therapie nu kunnen aanbieden aan patiënten die het echt nodig hebben.”

Bron: Reinier de Graaf ziekenhuis