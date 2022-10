Kinderarts Hein Brackel koninklijk onderscheiden

Hein Brackel is vrijdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven reikte de bijbehorende versierselen uit tijdens zijn afscheid in het Catharina Ziekenhuis ter gelegenheid van zijn pensionering.

Hein Brackel is sinds 2001 werkzaam als kinderarts – gespecialiseerd in kinderlongziekten – en opleider in het Catharina Ziekenhuis. Daarvoor was hij werkzaam bij het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. In het Catharina Ziekenhuis heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd in de behandeling van kinderen met ernstige luchtwegaandoeningen waaronder kinderen met moeilijk behandelbaar astma en kinderen met cystic fibrosis en spierziekten.

Professionalisering

Brackel zette zich in voor de verdere professionalisering van de medische vervolgopleidingen in de volle breedte van het ziekenhuis en daarbuiten. Sinds 2003 is hij lid en sinds 2016 voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie in het Catharina Ziekenhuis. Hij zette zich bovenmatig in voor de opleiding van tientallen artsen tot kinderarts en sommige van hen leidde hij op tot kinderlongarts.

Daarnaast stond hij aan de wieg van de ontwikkeling van het competentiegericht opleiden binnen alle medisch specialistische vervolgopleidingen. Hij initieerde en realiseerde mede het landelijke competentie-assessment en de feedback en follow-up van artsen in opleiding. Daartoe ontwikkelde hij mede het elektronisch portfolio (ePass) en de OOG-beoordeling (oordeel opleidingsgroep). Hij zette zich in voor de individualisering en de integratie van de medische vervolgopleidingen binnen de Nederlandse ziekenhuizen.

Dr. Brackel is nu ruim 3 jaar bestuurder van de Federatie van Medisch Specialisten met de portefeuille opleidingen. Degenen die nauw met Hein Brackel hebben samengewerkt, beschrijven hem als opvallend veelzijdig. Hij heeft een enorme dossierkennis, is talentvol in samenwerken en is resultaatgericht.

Bron: Catharina Ziekenhuis