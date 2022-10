Niet gecategoriseerd

Corona: goed voorbereid de winter in

Nederlandse bloeddonors hebben veel antistoffen tegen corona, vooral omdat veel donors in de afgelopen zes maanden een Corona (SARS-CoV-2) infectie hebben doorgemaakt. Dat blijkt uit de nieuwste meting van Sanquin Research onder Nederlandse bloeddonors.

“Precies een jaar geleden zagen we bij één op de vijf bloeddonors dat zij een besmetting hadden doorgemaakt. Onze vorige meting, in februari 2022, liet al zien dat het aantal besmettingen sterk steeg. Inmiddels heeft 77% een besmetting meegemaakt: bij jongere bloeddonors tot 25 jaar 90% en bij 70-plussers 59%. Zoals gezegd: omikron is duidelijk heel besmettelijk!” licht Hans Zaaijer, arts-microbioloog en hoofd Bloedoverdraagbare Infecties bij Sanquin, toe.

“Omikron heeft de wereld wel een handje geholpen. Die variant blijkt besmettelijker, maar ook minder ziekmakend. Zo hebben we op relatief milde wijze ons afweersysteem getraind in de afgelopen zomer”, aldus Hans Zaaijer.

Antistoffen bij oudere donors minder weggezakt

“Eind 2021 vond Sanquin bij Nederlandse bloeddonors fors dalende hoeveelheden antistoffen tegen SARS-CoV-2. Maar inmiddels, na boosters en (her)infecties met omikron, blijken juist de oudere donors hogere hoeveelheden te hebben. Die zakken nu ook minder snel weg.” Hans Zaaijer is optimistisch over deze getallen: “Met de winter in aantocht is dit goed nieuws. Je mag verwachten dat de komende maanden meer besmettingsmomenten zullen plaatsvinden als men samenkomt in warmere en afgesloten ruimtes. Dan helpt het wel als je al antistoffen hebt. We hebben inmiddels gezien dat mensen dan weliswaar nog steeds besmet kunnen worden, maar dan heb je veel minder kans op een ernstig ziektebeeld waarbij je in het ziekenhuis opgenomen moet worden.”

Inmiddels is de nieuwe vaccinatiecampagne begonnen. Nuttig en op tijd, oordeelt Hans Zaaijer: “Ook bij donors zien we dat de ouderen, 70-plus, voorzichtiger zijn. Nog zeker 40% van de bloeddonors van 70-plus heeft nog geen infectie doorgemaakt. Zij, samen met risicogroepen, hebben baat bij een nieuwe vaccinatie.”

Onderzoek onder bloeddonors

In de periode eind augustus – begin september 2022 voerde Sanquin het vijfde onderzoek uit naar anti-Covid-19 antistoftiters onder ruim 2.000 bloeddonors verspreid over heel Nederland. Nederlandse bloeddonors zijn niet volledig representatief voor de Nederlandse bevolking. Wel geeft dit onderzoek, dankzij de schaalgrootte, relevant inzicht in de ontwikkeling van Covid-19 in Nederland.

Sanquin kan infecties meten door gericht te testen op antistoffen tegen de kern van het Covid-19 virus. Die antistoffen ontstaan alleen na een feitelijke besmetting, en worden dus niet opgewekt door vaccinatie.

Foto: Hans Zaaijer in Nationaal Screeningslaboratorium Sanquin

Bron: Sanquin