LUMC bestrijdt tumoren gerichter met nieuw CT-systeem

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) neemt als eerste ziekenhuis in Europa een spectraal angio-CT-systeem in gebruik. Dit apparaat is ontwikkeld door Philips en is een combinatie van twee beeldvormingssystemen. Hiermee kunnen behandelingen van bijvoorbeeld leverkanker met grotere precisie uitgevoerd worden.

“In het LUMC hebben we al meerdere angiografiesystemen en CT-scanners”, legt hoofd interventieradiologie Mark Burgmans uit. “Maar de combinatie van deze twee apparaten in één kamer biedt vele extra’s.” Het gelijktijdige gebruik van de apparaten verbetert onder meer de zorgvuldigheid en veiligheid van ingrepen. “Het brengt voornamelijk voordelen met zich mee op oncologisch gebied”, zegt Burgmans. “Zo voeren we geregeld een ablatie uit bij lever- of nierkanker. Met een dunne naald branden we dan de tumor weg. Het is belangrijk dat de naald heel precies in de tumor wordt geplaatst zodat we het gehele gezwel weg kunnen branden zonder schade aan de omliggende weefsels. Met dit apparaat kan dat nauwkeuriger en het stelt ons in staat het succes van de behandeling nog tijdens de ingreep te meten.”

Kortere behandeling

Naast het veiliger en gerichter behandelen van tumoren, brengt dit apparaat ook nieuwe behandelmogelijkheden met zich mee. “We kunnen nu tumoren wegbranden terwijl gelijktijdig de bloedtoevoer van het gezwel wordt afgesloten. Een dubbele aanslag op de tumor die de kans verkleint dat kankercellen overleven”, vertelt Burgmans. Patiënten ervaren ook logistieke voordelen van deze systeemcombinatie. “Doordat we behandelingen kunnen combineren, besparen we patiënten een extra ziekenhuisbezoek. Daarnaast zullen sommige behandelingen korter duren omdat we patiënten niet hoeven te vervoeren tussen twee kamers.”

Zorg optimaliseren

Het apparaat wordt volgend jaar geplaatst en gaat onderdeel uitmaken van het nieuwe centrum voor beeldgestuurde minimaal-invasieve behandelingen van het LUMC. Burgmans en collega’s willen de scanner zo breed mogelijk inzetten. “Dus niet alleen bij oncologiepatiënten, maar ook bij bloedvatvernauwingen en beroertes.” Het is het eerste combinatiesysteem in Europa met een spectrale CT-scanner. Burgmans: “Dit biedt tal van nieuwe mogelijkheden. Hoe groot de potentie van deze combinatie precies is, dat weten we nog niet”. Het LUMC is daarom een samenwerking met Philips aangegaan om alle mogelijkheden te ontdekken en ten volle te benutten. “Het uiteindelijke doel is om de patiëntenzorg verder te optimaliseren.”

Bron: LUMC