55% van de jongeren vindt het nog steeds een taboe om te praten over psychische problemen

Onderzoek 3Vraagt voor de zesde #openup-week van MIND en HUMAN

55% van de jongeren vindt het nog steeds een taboe om te praten over hun psychische problemen, en 74% van de jongeren trekt zich terug als ze niet lekker in hun vel zitten of als er iets tegenzit. Dit blijkt uit een onderzoek van 3Vraagt in het kader van de zesde editie van de #openup-week van MIND en HUMAN én World Mental Health Day op 10 oktober. Van 10 tot en met 16 oktober worden er verhalen van jongeren gedeeld die wél open zijn over hun psychische klachten. De organisaties hopen hiermee de openheid onder álle jongeren te vergroten, want hoe eerder je over psychische klachten praat, hoe beter je kunt voorkomen dat er ernstige problemen ontstaan.

Prestatiedruk is ook nog steeds een grote factor bij jongeren: 71% van de ondervraagden geeft aan hier last van te hebben. En 71% van de jongeren zegt ook dat ze de druk voelen om de beste versie van zichzelf te laten zien. Dit belemmert de openheid over psychische klachten, want veel jongeren denken dat anderen dit niet willen horen. MIND en HUMAN vinden het juist belangrijk dat jongeren wél praten over de psychische klachten waar ze mee worstelen, want hiermee worden deze klachten ‘genormaliseerd’, kunnen jongeren eerder hulp zoeken en wordt hopelijk voorkómen dat zich ernstiger klachten ontwikkelen. Als jongeren met hun klachten blijven rondlopen, kan bijvoorbeeld stress uitmonden in een burn-out, somberheid in depressie en suïcidale gedachten in mogelijke pogingen daartoe.

Jezelf mentaal beter weerbaar maken



Door het delen van verhalen van bekende en onbekende Nederlanders willen MIND en HUMAN jongeren stimuleren om het met elkaar en anderen vaker te hebben over psychische gezondheid. Zo worden dit jaar onder meer verhalen gedeeld over prestatiedruk en paniekaanvallen. Ook worden er tips gegeven voor het omgaan met psychische klachten, over het beter zorgen voor jezelf en om jezelf mentaal beter weerbaar te maken.

De verhalen worden gedeeld via www.3fm.nl/openup en www.mindyoung.nl/openup. Ook worden er iedere dag verhalen gedeeld via de social media van MIND, HUMAN en 3FM.