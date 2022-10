UMC Utrecht opent vernieuwde spoedeisende hulp

Na een half jaar is het zover: de SEH is weer in bedrijf op de bekende plek in het UMC Utrecht. In de afgelopen maanden zijn aanpassingen doorgevoerd om patiënten nóg beter van dienst te kunnen zijn. De CT-scanner is hiervan een prachtvoorbeeld.

Complexe acute zorg

Het UMC Utrecht heeft als traumacentrum met het Calamiteitenhospitaal een unieke positie in Nederland voor de opvang van zieken en gewonden. Met de vernieuwing van de SEH hebben we een state-of-the art spoedeisende hulp waar onze zorgverleners de best mogelijke complexe acute zorg leveren aan patiënten. Patiënten bij wie nog sneller en veiliger de diagnose wordt gesteld en die dus nog eerder de juiste zorg krijgen. Dit is een van de voordelen op de vernieuwde spoedeisende hulp (SEH) van het UMC Utrecht. Dit is te danken aan de nieuwe CT-scanner. Die kan bovendien worden ingezet op twéé zogeheten traumakamers.

Ter plekke beelden maken

Douwe Dekker is medisch hoofd van de SEH. Hij is trots op de nieuwe SEH: “Dankzij de CT-scanner kunnen ter plekke beelden worden gemaakt van de patiënt. Bijzonder is dat het apparaat op rails staat en zich bevindt tussen de twee traumakamers; de CT-scanner kan naar die kamer worden bewogen waarin de gestabiliseerde patiënt ligt bij wie beeldvormende diagnostiek nodig is.”

Handig en nuttig

Nieuw is ook de plaatsing van beeldschermen in de traumakamers en in de aangrenzende meekijkruimte. Zo hebben collega’s (in opleiding) de mogelijkheid van buitenaf mee te kijken tijdens de opvang van een patiënt. Dat is handig en nuttig. Handig, omdat in de zorgsetting zelf de professionals zich kunnen blijven focussen op hun werk. En nuttig, omdat degenen buiten de kamer in de gelegenheid zijn te leren van wat ze zien.

Rustmoment

De verbouwing heeft ons ziekenhuis ook de kans gegeven ruimtes beter en efficiënter in te richten. Zo zijn de personeelsruimtes vernieuwd. Een verpleegkundige, medewerker algemene zaken, arts of receptionist kan nu geconcentreerd werken of (online) vergaderen in een van de computerwerkruimtes, of juist samen ontspannen met collega’s in de vernieuwde pauzeruimtes. Deze zijn eveneens geschikt als rustmoment tijdens een nachtdienst. Douwe: “Verder zijn we blij met de aparte werkruimte voor de collega’s van de radiologie. Ook zijn er betere werkplekken voor de collega’s die de receptie 24/7 bemensen en voor de artsen van de verschillende specialismen die ook 24/7 op de spoedeisende hulp zijn.”

Trainen in kartonnen constructie

SEH-collega’s hebben zich samen met laboranten en artsen die betrokken zijn bij de trauma-opvang intensief voorbereid op de werkprocessen binnen de vernieuwde locatie. Daarbij deden ze hun voordeel met de kunde van TU Delft-studenten. Die hadden de nieuwe situatie op ware grootte nagebouwd met karton. Het doel daarvan was in eerste instantie te beoordelen wat een goede inrichting van de ruimte zou zijn. Later kon in de kartonnen constructie worden getraind op het werken in de nieuwe ruimte. Hier vind je een filmpje over de nieuwe SEH en de voorbereiding. Douwe: “Het was een intensieve periode de afgelopen zes maanden. De flexibiliteit en veerkracht van heel veel collega’s van even zoveel disciplines hebben ervoor gezorgd dat we die periode met een goed gevoel kunnen afsluiten. We kijken ernaar uit deze fijne samenwerking door te zetten op onze vernieuwde plek.”

20.000 patiënten

Jaarlijks melden zich 20.000 patiënten op de SEH van het UMC Utrecht. Er zijn negen high care-bedden, waarvan twee traumakamers, en negen low care-bedden. In het UMC Utrecht is ook het Calamiteitenhospitaal gevestigd voor grootschalige opvang van zieken en gewonden bij omvangrijke ongelukken of calamiteiten. Deze unieke voorziening is een samenwerking van het UMC Utrecht met het ministerie van Defensie en VWS. Tijdens de verbouwing was de SEH tijdelijk gehuisvest in het Calamiteitenhospitaal, waarbij de mogelijkheid tot openstelling van het Calamiteitenhospitaal gewaarborgd bleef.

Centrum voor Seksueel Geweld

In de SEH van het UMC Utrecht vindt ook de eerste opvang plaats van slachtoffers die aangemeld zijn bij het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG). Met de verbouwing van de SEH is ruimte ontstaan om de ruimtes van het CSG te vernieuwen, waardoor deze slachtoffers binnenkort nog beter opgevangen kunnen worden.