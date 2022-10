Behandeling hersenaneurysma levert vaker dan gedacht problemen op

Patiënten die behandeld worden voor een aneurysma lopen een risico van tot wel 25 procent op een complicatie



De kans op neurologische problemen na de behandeling van een ongebarsten hersenaneurysma is hoger dan gedacht. Patiënten lopen, afhankelijk van het soort ingreep, een risico van tot wel 25 procent op een complicatie. Dat ontdekte promovendus Annemijn Algra van het UMC Utrecht, die haar onderzoek deed met financiële steun van de Hartstichting. Volgens de onderzoeker is het hoge cijfer deels te verklaren: “We kijken tegenwoordig niet alleen meer naar de meest ernstige complicaties, maar tellen alle neurologische problemen mee, ook als mensen daar maar kort last van hebben. Voor de patiënt telt immers iedere complicatie.” Annemijn Algra promoveert op 14 oktober 2022 op dit onderwerp.



Een hersenaneurysma is een uitstulping in de slagaders van de hersenen, en komt bij zo’n drie procent van de bevolking voor. Als die uitstulping barst, ontstaat een type hersenbloeding waaraan veel mensen overlijden, of waardoor ze blijvend invalide raken. Om barsten te voorkomen, kunnen artsen een hersenaneurysma behandelen. Ze kunnen dan via de lies de uitstulping opvullen met spiraaltjes. Of ze maken een luikje in de schedel en sluiten het bloedvat af met een klem. Maar deze behandelingen brengen risico’s met zich mee.





Elke complicatie telt



Om de kans op complicaties in kaart te brengen, verzamelde Annemijn Algra gegevens uit tien ziekenhuizen in Europa, Noord-Amerika en Azië. Samen met haar Utrechtse collega’s analyseerde ze alle complicaties, groot of klein. “De behandelrisico’s die we in dit onderzoek vonden, zijn een stuk hoger dan de eerder beschreven risico’s” vertelt Algra. Daar heeft ze wel een verklaring voor. “Eerdere onderzoeken keken alleen naar complicaties met zeer ernstige gevolgen (dood of afhankelijkheid van anderen), terwijl wij ook minder ernstige behandelcomplicaties meetelden.”



Het Utrechtse team vond dat bij één op de zes patiënten die artsen via de lies (spiraaltje) behandelden een neurologische complicatie optrad, en bij een kwart van de patiënten die een behandeling via de schedel (klemmetje) kregen. “Natuurlijk is een tijdelijke complicatie minder ingrijpend dan een permanente, maar het is onze taak als artsen om patiënten zo goed mogelijk in te lichten over alle complicaties” aldus Algra. “Ook tijdelijke beperkingen kunnen voor de patiënt een belangrijk argument zijn in de afweging.”





Risico’s beter voorspellen



Algra ging nog een stap verder, en ontwikkelde samen met een groep internationale aneurysma-experts een manier om de kans op neurologische complicaties beter kunnen te voorspellen. Op basis van een combinatie van zeven patiënt-, aneurysma- en behandelkenmerken kunnen artsen nu beter inschatten wat voor patiënten het risico op complicaties is bij een behandeling. “Artsen kunnen deze informatie als wetenschappelijke ondersteuning gebruiken als ze de voor- en nadelen van een behandeling met een patiënt bespreken. Dat kan betekenen dat ze, in overleg met de patiënt, voortaan minder snel gaan behandelen.”

Bron: UMC Utrecht