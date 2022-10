Niet gecategoriseerd

Luisteren naar lichaam kan blessureleed voorkomen

Dat sporten veel voordelen heeft voor de gezondheid staat buiten kijf. Maar sporten – en zeker een sport als hardlopen – is ook heel persoonlijk, geven experts aan in reactie op de vraag wanneer hardlopen niet meer gezond is. Welke sport je ook doet of gaat doen, luisteren naar je lichaam is dé start van een verantwoorde, duurzame sportbeoefening, met zo min mogelijk blessureleed.

Tijdens de coronapandemie zijn veel Nederlanders minder of anders gaan sporten. Dit is terug te zien in de blessurecijfers van VeiligheidNL. Het aantal blessures in teamsporten en fitness daalde, terwijl het blessureleed bij hardlopen fors steeg. Niet alleen het aantal, maar ook het risico nam toe. Een toestroom van beginners kan hier debet aan zijn. Beginnende sporters hebben een hoog blessurerisico, meer dan ervaren sporters. Een blessure is helaas ook vaak een reden om weer te stoppen met sporten. In een periode van 3 jaar, stopte 26 procent van alle sporters met sporten. Van deze stoppers, deed 1 op de 5 dat vanwege een blessure. Bij sporters als beginnende hardlopers ligt dit aantal nog veel hoger.

Luisteren naar je lichaam is voor iedereen belangrijk, maar al helemaal voor beginners. Beginnende sporters zijn vaak ook onbewust onbekwaam. Sporters die starten doen dat met een bepaald doel voor ogen. Lekker bewegen, plezier hebben, fit worden of misschien afvallen. Van het feit dat (een verkeerde) sportbeoefening ook risico met zich meebrengt, en dat je lichaam moet wennen aan het bewegen, is niet iedereen zich voldoende van bewust.

Ellen Kemler, senior onderzoeker/projectleider, VeiligheidNL.