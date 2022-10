Breast Implant Illness survivor publiceert e-book over gevaren van siliconen implantaten

Vergiftiging door siliconen borstimplantaten – ook wel Breast Implant Illness (BII) – komt veel vaker voor dan gedacht. Ter nagedachtenis aan de vorig jaar overleden Jacqueline Roes uit Beuningen schreef BII-survivor Rosaline Ratering-McDonald een e-book: Blijf natuurlijk – je bent mooi zoals je bent.

De schrijfster, die zelf ook streed tegen de gevolgen van siliconenvergiftiging, stelt het belangeloos ter beschikking. “Jacqueline Roes heeft mijn leven gered. Haar indrukwekkende verhaal mag nooit vergeten worden.”

In ´Blijf natuurlijk – je bent mooi zoals je bent´ deelt Rosaline McDonald ook haar eigen bevindingen en geeft ze een stappenplan voor herstel voor vrouwen die klachten hebben door lekkende of spontaan kapot gescheurde implantaten. “Ik heb er een verhoogde kans op lymfeklierkanker en tinnitus aan over gehouden en mijn gewrichten zijn aangetast. Ik loop rond met twee kunstheupen. Best jong voor iemand van nog geen zestig,” aldus de Gelderse.

Klokkenluider

In haar boek komt ook wetenschapper dr. Henry Dijkman als klokkenluider aan het woord. “Alle siliconen implantaten lekken vanaf dag één. Binnen 5 tot 15 jaar scheurt bovendien 31% van alle implantaten en neemt de belasting van ziekmakende siliconen in het lichaam sterk toe. Eén op de 10 vrouwen wordt er erg ziek van. Voor alle dragers is het een belasting omdat alle siliconen borstimplantaten een chronische ontstekingsreactie veroorzaken,” aldus Dijkman.

“Bij 60 procent van alle vrouwen die aan implantaten beginnen moeten ze één keer of vaker worden vervangen vanwege klachten.”

Plastisch chirurgen die de schadelijkheid van de siliconen stelselmatig blijven ontkennen omdat er geen wisselwerking zou zijn met lichaamscellen, daagt Dijkman uit om een spuit met 100 milliliter siliconen te zetten in de eigen borst.

,,Tot nu toe heb ik geen enkele plastisch chirurg daar ‘ja’ op horen zeggen.”

Euthanasie

Jacqueline Roes maakte vorig jaar november (2021) een eind aan haar leven door euthanasie. Na de amputatie van beide benen moest ze later ook nog een arm missen. Ze leed dagelijks helse pijnen en sliep ’s nachts aan een beademingsapparaat om te voorkomen dat ze zou stikken. Jacqueline Roes zocht regelmatig de publiciteit om te vertellen over de gevaren van siliconen borstimplantaten.

Rosaline: “Keer op keer zei ze: blijf natuurlijk, je bent mooi zoals je bent. Dat is de titel van mijn boek geworden. Vlak voor haar dood heb ik haar gelukkig nog persoonlijk kunnen bedanken voor alles wat ze voor mij en duizenden andere vrouwen heeft gedaan. Ik hoop dat velen haar verhaal willen lezen en het ook op hun beurt ook weer willen doorgeven. Vandaar de keus voor een makkelijk te verspreiden e-book.”

Stappenplan

In het laatste deel van Blijf natuurlijk geeft Rosaline een stappenplan voor herstel. “Het was een hele zoektocht maar ik heb antwoorden gevonden die ook helpend kunnen zijn voor andere vrouwen met siliconenvergiftiging. Heb je klachten en blijken de implantaten stuk, dan is er maar één remedie: volledige explantatie. Dat wil zeggen: de implantaten inclusief kapsels operatief laten verwijderen door een deskundige chirurg. Daarna kun je aan de slag met de andere stappen voor herstel. Een gezonde leefstijl waaronder stoppen met roken en detoxen onder professionele begeleiding zijn andere voorwaarden. Het menselijk lichaam kan zichzelf op wonderbaarlijke wijze herstellen, maar er is een point of no return, je moet er op tijd bij zijn en op tijd ondersteunende maatregelen treffen.”

Wetenschappelijke onderzoeken

Het bewijs dat siliconen borstimplantaten veilig zijn, is nooit wetenschappelijk aangetoond. De bewijzen dat ze onveilig zijn daarentegen stapelen zich wereldwijd op. In Nederland zijn er ongeveer 200.000 vrouwen die siliconen borstimplantaten hebben en er komen er ieder jaar zo’n 25.000 bij. “Er gaan miljarden om in deze business. De industrie zal niet zonder slag of stoot haar belangen op geven, ondanks dat vrouwen ziek worden.”

Om haar betoog kracht bij te zetten heeft Rosaline McDonald diverse wetenschappelijke bronnen in haar e-book vermeld.