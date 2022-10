Herfstdip, winterblues, depressie?

De herfst is weer begonnen. Vallende blaadjes van de bomen, regen en gure wind. Bij sommige mensen komt dit weerbeeld overeen met hun stemming. Herfstdip, winterblues, depressie? Wat is nu precies het verschil tussen al deze termen? En wat kunt u er aan doen? We vragen het aan Ad Bergsma, psycholoog bij Fonds Psychische Gezondheid.

Wat is het verschil tussen al deze termen?



Winterdepressie, herfstdepressie, herfst- of winterdip en herfst- of winterblues zijn allemaal onofficiële termen. Zo noemen we het vaak in de volksmond. Een winter- of herfstdepressie heet officieel seizoensgebonden depressie. Je voldoet dan aan de eisen van een “gewone” depressie; zo ben je twee weken lang het grootste deel van de dag beroerd en somber. Maar bij een herfst- en winterdepressie hebben de klachten te maken met een tekort aan licht buiten

Wat zijn de symptomen van een herfst- of winterdepressie?



Een herfst- of winterdepressie voldoet aan alle kenmerken van een “gewone” depressie, maar heeft wel enkele bijzondere kenmerken. Veel voorkomend is dat getroffen mensen in hun tienerjaren een hekel hadden aan winter. Opvallend is ook de extra slaperigheid in de donkere seizoenen, die gepaard gaat met futloosheid en een verlies aan energie overdag. Ook de controle over het eten verminderd, zodat mensen extra aankomen. Tot slot lijken de goede dingen van het leven in de herfst en winter minder de moeite waard.

Depressie, dip en blues worden vaak door elkaar gehaald en gebruikt. Onterecht, want het is niet hetzelfde. Bij een dip of blues ben je niet ziek, maar heb je wel klachten.

Wat kunt u doen?