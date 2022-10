Hoe zorg je voor zo snel mogelijk herstellen na een ziekenhuisopname?

Dr. Geert van der Sluis heeft de missie om patiënten een actievere rol te geven tijdens hun ziekenhuisopname, die rol begint al voordat ze het ziekenhuis binnenstappen. Van der Sluis is 24 oktober geïnstalleerd als bijzonder lector “Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames” aan de Hanzehogeschool Groningen, een samenwerking met ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten.

Andere kijk op de zorg



We hebben te maken met een onhoudbaar zorgmodel. In 2020 werkten er 1,4 miljoen mensen in de zorg. Dat is 1 op de 7 werkenden. In 2040 zullen er volgens berekeningen van de Sociaal Economische Raad (SER) meer dan 2 miljoen mensen nodig zijn, wat neerkomt op 1 op de 4 werkenden. Een uitdaging die naast meer menskracht vooral ook om slimme oplossingen vraagt, en een andere kijk op de zorg. Die andere kijk is waar Geert van der Sluis zich mee bezighoudt in zijn lectoraat.

Actief het ziekenhuis in



Zijn missie is om patiënten een actievere rol te geven tijdens hun ziekenhuisopname, en die actievere rol begint al voor ze het ziekenhuis binnenstappen. Patiënten gaan bijvoorbeeld, onder begeleiding, meer bewegen en gezonder eten. Vaak brengen patiënten het grootste deel van hun tijd in het ziekenhuis door in bed en ook dat kan anders, bijvoorbeeld door mensen zelfstandig te laten douchen of het ontbijt maken, eventueel met ondersteuning. Geert van der Sluis richt zich met zijn lectoraat op het veranderen van onze denkwijze en werkwijze. Niet alleen bij patiënten, maar ook bij zorgprofessionals.



Om goede zorg in de toekomst te kunnen garanderen is het nodig dat mensen minder complicaties krijgen na een operatie. Dit kan door ze fitter de operatiekamer in te laten gaan. Zo kunnen ze sneller naar huis en hun normale leven weer oppakken, zonder dat ze extra zorg nodig hebben. Daarvoor moeten patiënten ook zelf een actieve rol vervullen, zowel voorafgaand als na hun operatie. Ook bij de patiënt is er dus een omslag in de manier van denken nodig: de patiënt is in de lead, zorgprofessionals coachen vanaf de zijlijn.

Geert van der Sluis



Geert van der Sluis werkt als fysiotherapeut bij Nij Smellinghe en zijn leeropdracht “Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames” aan de Academie voor Gezondheidsstudies aan de Hanze valt binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing. Bij deze leeropdracht zijn studenten en docenten van verschillende opleidingen van de Hanzehogeschool en zorgprofessionals van Nij Smellinghe betrokken.

Geert van der Sluis is tevens thematrekker op het thema perioperatieve zorg binnen FAITH research, een SIA SPRONG onderzoeksprogramma rondom het tegengaan van kwetsbaarheid, waarbinnen ook Nij Smellinghe partner is. De leeropdracht van Geert van der Sluis valt binnen het Hanze-kernthema Kwetsbaarheid & Passende Zorg

Bron: Hanzehogeschool Groningen