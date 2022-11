NVvPO verwacht tsunami aan extra zorgverlening

Diabetes hard op weg naar volksziekte nummer 1

Met het groeiend aantal mensen met overgewicht is de ziekte diabetes hard op weg om de nummer 1 van volksziekte, dementie, in te halen. Op de lange termijn zijn de complicaties van diabetes ernstig. Niet alleen heeft diabetes effect op het lichaam, het brengt ook sociale en psychosociale gevolgen met zich mee. Voor deze groep mensen pleit de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO) voor een leefstijlverandering en meer eigen verantwoordelijkheid.

Praktijkondersteuner Saskia Sielias: “Diabetes wordt tegenwoordig gelukkig vaak in een vroeg stadium ontdekt. Hierdoor zien we bijvoorbeeld veel minder amputaties. Door die vroege constatering kunnen andere complicaties worden voorkomen. Toch blijft diabetes een ziekte waarbij je alert moet blijven. Niet alleen raken organen beschadigd, maar je kunt door een beschadigd zenuwstelsel ook het gevoel in (allereerst) je voeten kwijtraken. Dan voel je een steentje in je schoen of een wondje aan je voet niet en kan het snel misgaan. Wij raden iedereen van 45 jaar of ouder om zelf te rade te gaan bij de huisarts en een glucose vingerprikje te vragen. Je krijgt direct de uitslag en je kunt eventueel gelijk aan de slag om je leefstijl te verbeteren.”

Leefstijlverandering

Huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners van de huisarts zijn de eerstelijnszorg voor mensen met diabetes.De NVvPO pleit voor acute leefstijlverandering voor mensen diabetes en kans daarop, alleen zo kan de eerstelijnszorg behouden blijven. Diabetes wordt te vaak onderschat. Glucose in het bloed heeft effect op alle organen en het zenuwstelsel. Doordat de glucose in het bloed de aderen verruwt en verstopt kan geen zuurstof of voedingsstof worden getransporteerd of afvalstoffen worden afgevoerd. Als gevolg van een slechte doorbloeding en glucose in het bloed hebben diabetespatiënten vaak ook andere aandoeningen. De complicaties van diabetes treden bijvoorbeeld aan bij de nieren, ogen, zenuwen, voeten, hart- en bloedvaten en kunnen leiden tot maag- en darmklachten. Diabetes vergroot daarbij ook de kans op Alzheimer.

Tips

Sielias: “De meeste mensen met diabetes hebben overgewicht en eten te veel koolhydraten. Als diabetes wordt geconstateerd is de meest gekozen eerste stap geen suiker meer in de koffie en thee. Ook stoppen mensen met het drinken van sapjes en frisdranken. Want de meeste mensen weten wel wat de oorzaak is. Minder eten willen de meesten niet, maar het dieet aanpassen wel. Na drie maanden kijken we samen of de eigen regie werkt of dat het nodig is om medicatie te gaan slikken.”

Over diabetes

Dagelijks krijgen 1000 mensen te horen dat ze diabetes hebben, 900 van hen krijgt diabetes type 2. In Nederland hebben 1.2 miljoen mensen diabetes (iets meer mannen dan vrouwen). Naar schatting hebben 1,1 miljoen Nederlanders prediabetes, de voorfase van diabetes type 2. Van de huidige volwassen Nederlanders van 45 jaar of ouder krijgt naar verwachting 1:3 in de toekomst diabetes type 2.

Over de NVvPO

De Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (www.nvvpo.nl) is de beroepsvereniging van alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen en vertegenwoordigt de POH, de POHPVK, toekomstige PVH, POH-Ouderen, POH-GGZ en POH-Jeugd. Het beleid van de NVvPO is erop gericht alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen, ongeacht hun achtergrond, te verenigen, te versterken en te vertegenwoordigen. De NVvPO telt ruim 3600 leden en behartigt de belangen van alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen aan de Cao-tafel Huisartsenzorg.

Bron: NVvPO