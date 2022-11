Internationale Bijwerkingenweek: samen voor veilig medicijngebruik

Maandag 7 november start de internationale bijwerkingenweek, een jaarlijkse campagne waar medicijnautoriteit CBG en Bijwerkingencentrum Lareb aan meewerken. Het doel van deze week is aandacht geven aan het belang van het melden van bijwerkingen van medicijnen en vaccins. Dit jaar is er extra aandacht voor hoe patiënten en zorgverleners zelf kunnen bijdragen aan veilig medicijngebruik.

Wat is de Bijwerkingenweek

De internationale bijwerkingenweek wordt jaarlijks georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dit jaar doen er 82 landen aan de campagne mee. In Nederland zijn dit medicijnautoriteit CBG en Bijwerkingencentrum Lareb.

Tijdens de Bijwerkingenweek leer je hoe het melden van bijwerkingen bijdraagt aan veilig gebruik van medicijnen. Met de Nederlandse hashtag #Bijwerkingenweek (en internationale hashtag #MedSafetyWeek) wordt er van 7 tot en met 11 november via (social) media aandacht gevraagd voor het melden van bijwerkingen. Op wachtkamerschermen door het hele land zal vanaf maandag ook een campagnevideo te zien zijn die mensen oproept om hun bijwerkingen te melden.

Veilig medicijngebruik

Voordat medicijnen op de markt komen, worden ze uitgebreid onderzocht en door het CBG beoordeeld op veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit. Zo weten we al veel over deze medicijnen, maar nog niet alles. Sommige bijwerkingen ontdekken we pas wanneer veel verschillende mensen een medicijn gebruiken. Het kan ook zijn dat bijwerkingen pas na langdurig gebruik van het medicijn ontstaan. Of er ontstaan bijwerkingen omdat een medicijn in combinatie met andere medicijnen wordt gebruikt. Daarom is het belangrijk dat we de veiligheid van medicijnen ook na goedkeuring goed in de gaten houden.

Zelf een bijwerking melden

Als zorgverlener of patiënt kun je in Nederland zelf een melding doen van een vermoedelijke bijwerking van medicijnen. Bijwerkingencentrum Lareb verzamelt, registreert en analyseert deze meldingen om inzicht te krijgen in bijwerkingen van medicijnen.

Em. prof. dr. Ton de Boer, Collegevoorzitter medicijnautoriteit CBG:

“Een melding is niet automatisch een bijwerking. We analyseren meldingen goed om te beoordelen of er een relatie is tussen het medicijn en de bijwerking. We spreken pas van een bijwerking wanneer het waarschijnlijk is dat de klachten daadwerkelijk door het medicijn komen.”

Iedereen kan een vermoedelijke bijwerking melden bij Bijwerkingencentrum Lareb, via www.mijnbijwerking.nl. Bespreek vermoedelijke bijwerkingen daarnaast ook altijd met je arts of apotheker.

Elke melding geeft kennis

Het maakt niet uit of je jouw medicijn bij de apotheek haalt of bij de drogist, en of je het dagelijks gebruikt of eenmalig. Voor elk medicijn kun je een bijwerking melden. Ook wanneer je er niet zeker van bent dat de klachten door het medicijn komen.

Dr. Agnes Kant, Directeur Bijwerkingencentrum Lareb:

“Ook bijwerkingen die bekend zijn en in de bijsluiter staan mogen gemeld worden. Want ook door het melden van bekende bijwerkingen krijgen wij meer kennis. Denk bijvoorbeeld aan de ernst van de klachten en in welke mate de bijwerking het dagelijks leven beïnvloedt. Zo krijgen wij ook meer inzicht in hoe de klachten verlopen.”

Voor elke patiënt het juiste medicijn

Als zorgverlener kun je patiënten helpen als ze bijwerkingen ervaren. Je kent de geschiedenis van de patiënt en kunt goed beoordelen of de klacht door het medicijn komt of dat er iets anders meespeelt. Als je vermoedt dat de bijwerking door het medicijn komt, kun je de bijwerking van de patiënt melden. Met de kennis over bijwerkingen kunnen artsen en patiënten samen de keuze voor een medicijn beter afwegen. Zo wordt voor elke patiënt het juiste medicijn gevonden.

Doe mee met de #Bijwerkingenweek

Weten waarom melden belangrijk is? En wat er met een melding gebeurt? Volg medicijnautoriteit CBG en Bijwerkingencentrum Lareb van 7 tot 11 november op Twitter en LinkedIn.

Bron: Lareb