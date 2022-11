Oogfonds Mieps Fontein Prijs voor het eerst uitgereikt, winnaar Stichting Vier het Leven

Het Oogfonds heeft voor het eerst de Oogfonds Mieps Fontein Prijs uitgereikt. Stichting Vier het Leven werd als winnaar uitgeroepen en ontving naast een beeld ook een cheque van tienduizend euro. De prijs is in het leven geroepen ter nagedachtenis aan Mieps Fontein en stond dit jaar in het teken van de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking. De prijs werd overhandigd tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van het Oogfonds.

Mieps Fontein werd geboren in 1931, blind aan beide ogen. Ze heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor blinden en slechtzienden en hechte er grote waarde aan om zo ‘normaal’ mogelijk in het leven te staan. Tijdens haar leven besloot Mieps het Oogfonds op te nemen in haar testament, waarna het Oogfonds uit dankbaarheid de Oogfonds Mieps Fontein Prijs in het leven heeft geroepen.

Met deze prijs kan Stichting Vier het Leven nog meer ouderen met een visuele beperking begeleiden naar een avond of middag uit. “Deze inzending draagt bij aan meerdere facetten die Mieps zo belangrijk vond”, licht Aletta IJssel de Schepper- Fontein de jurykeuze toe. “Het initiatief heeft een groot bereik, draagt positief bij aan de kwaliteit van leven en helpt deze ouderen om een zo normaal mogelijk leven te leiden.”

Mieps voelde zich zeer verbonden met organisaties die zich inzetten voor blinden en slechtzienden. Daarnaast vond zij het belangrijk dat jonge onderzoekers een kans zouden krijgen. Daarom is in overleg met de familie besloten om beide doelen te dienen met een prijs. Het ene jaar zal in het teken staan van de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking. Het andere jaar zal in het teken staan van jonge, veelbelovende onderzoekers die hiermee aangemoedigd worden door te gaan met hun werk om zo mogelijk een bijdrage te leveren aan het genezen of behandelen van oogaandoeningen.

Stichting Oogfonds, Foto credits: Guus Schoonewille

Over Mieps Fontein

Mieps Fontein werd in 1931 geboren te Rotterdam, blind aan beide ogen. Ze groeide op in een redersgezin. Ondanks de mogelijkheden om onderwijs te volgen op een internaat voor blinden en slechtzienden besloten Mieps haar ouders haar thuis te houden. Ze ging naar de kleuterschool en later naar de lagere school en leerde braille. Daarna ging ze naar het gymnasium en kon met behulp van een schrijfmachine haar huiswerk maken. Ze ging studeren in Amsterdam en woonde in een meisjeshuis. Na haar studie is Mieps gaan werken en heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan meestal voor organisaties die zich inzetten voor blinden en slechtzienden. Daarvoor heeft ze veel erkenning gekregen waaronder de koninklijke onderscheiding als ridder in de orde van Oranje-Nassau. Mieps hechte er grote waarde aan om zo ‘normaal’ mogelijk te leven en een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Over Stichting Vier het Leven

Vier het Leven is een landelijke vrijwilligersorganisatie die het voor ouderen mogelijk maakt om te blijven participeren in reguliere culturele activiteiten wanneer zij dat niet meer zelfstandig kunnen, willen of durven. Vrijwilligers nemen ouderen mee uit door hen van deur-tot-deur door vrijwilligers te laten begeleiden. Vier het Leven creëert – met de hulp van ca. 1.700 vrijwilligers – voor ouderen onbezorgd plezier en prachtige herinneringen door hen een zorgvuldig geselecteerd en volledig verzorgd programma van voorstellingen aan te bieden.

Bron: Stichting Oogfonds, Foto credits: Guus Schoonewille